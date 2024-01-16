印度滾出去：親華馬爾代夫新總統　要求印度3月中前撤軍

馬爾代夫新上任總統穆伊茲（Mohamed Muizzu）周日（1月14日）要求印度在3月15日之前撤軍，此前一天，穆伊茲才結束訪華行程返國。



馬爾代夫與印度官員周日於首都馬累（Male）會面協商後定好3月撤軍限期。馬爾地夫外交部表示：「雙方表示願意加強合作，並同意快速撤出印度軍事人員」，並補充說，會談雙方將在「雙方方便的時間」再次會面。

印度在馬爾代夫部署約77名軍員，另有12名印度軍方醫務人員，印度還向馬爾代夫提共了兩架直升機及一架飛機，主要用於海上巡邏、搜救及醫療運送，相關行動由印軍負責。上述政策由2010年，時任總統納希德（Mohamed Nasheed）任期內展開。

本月較早時候，馬爾代夫的三名部長在社交媒體平台上公然稱印度總理莫迪（Narendra Modi）為「小丑」、「恐怖分子」和「以色列傀儡」，導致馬累與新德里的緊張關係加劇。

馬爾代夫去年大選變天，改變了長年親印度的外交路線，圖攝於2023年9月大選期間。（Reuters）

一些印度寶萊塢演員和板球巨星呼籲印度同胞抵制馬爾代夫，改為在國內安排下一次的假期。旅遊業佔馬爾代夫經濟的近1/3，其中印度人在外國遊客中佔比最大。穆伊茲對幾位涉事部長停職，稱他們的言論並不反映政府政策。但不久便傳來要求印度撤軍的確定限期。

印度傳統上與馬爾地夫有著密切的關係，馬爾地夫依賴新德里為其50萬人民提供必需品，包括雞蛋、馬鈴薯、糖、木豆、大米、小麥粉、石骨料和河沙等物品，印度向馬爾代夫提供特殊年度配額，不受限制，又向馬爾代夫提供人道主義援助。1998年，印度曾出兵協助時任總統加堯姆（Abdul Gayoom）鎮壓了一場政變。

對於印度而言，馬爾代夫向來就如「後花園」。然而，長期對印度的依賴，令國內有聲音質疑新德里干涉馬爾地夫國內政治的問題，去年更再度爆發「印度滾出去」（India Out）的示威運動。持親華立場的穆伊茲於去年9月當選總統，為這局面帶來轉變，他在競選期間亦以「印度滾出去」作口號，並承諾當選後要印度從馬爾代夫撤軍，甫上台亦馬上兌現競選承諾。

馬爾代夫總統穆伊茲並2024年1月訪問中國，亦是其首個國事訪問，期間與中國將兩國關係提升為全面戰略夥伴關係。（Reuters）

另一方面，外國媒體亦關注這位新總統的親華取態，這個位於印度以南、坐落於印度洋的群島具有巨大的地緣戰略價值，是全球其中一條最繁忙的貿易海道，中國八成的石油進口都途經該海域，新德里和北京無可否認正在爭奪於該國的影響力。

而傳統上，印度都是新任馬爾代夫總統的外訪首站，但穆伊祖卻一反傳統，去年底先後出訪土耳其及阿聯酋，其中一個主要目的是確保米、糖、麵粉等基本商品的供應，減少對印度的依賴，而在訪問土耳其後已旋即達成協議，啟動首批訂單出貨。

穆伊茲並於今年伊始馬上訪問中國，亦是其首個國事訪問，並在北京進行國事訪問期間，與中國將兩國關係提升為全面戰略夥伴關係。他在訪華後強調，馬爾代夫「不是任何一個國家的後花園」，又指中方尊重馬爾地夫的領土完整。