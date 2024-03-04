海地幫派分子襲監獄　近4000囚犯逃剩不足百人

海地幫派頭目要求推翻總理亨利（Ariel Henry），首都太子港（Port-au-Prince） 連日爆發暴力衝突。該國最大、關有近4000名囚犯的監獄2日受襲，囚犯大舉逃獄，剩下不到100人。該國兩家主要電訊供應商之一的Digicel，3月3日公布網絡受影響， 正在全力搶修。



路透社報道，黑幫聯盟首領切里齊耶（Jimmy Chérizier）號召推翻總理亨利，令海地連日騷亂不斷。2日晚上，持械分子襲擊該國最大的監獄，看守人員求救。當局未公布實際逃獄人數，人權組織RNDDH 則稱，該監獄原本可關押700 名囚犯，但截至去年2 月關有3,687 名囚犯。

路透社報道，該所監獄3日似乎沒有警員看守，大門敞開。一名監獄工作人員3日表示，由於擔心在交火中喪生，有99 名囚犯選擇留在牢房裡，當中包括幾名涉嫌2021年參與暗殺已故總統莫伊茲（Jovenel Moise）的哥倫比亞僱傭兵。而在前一晚駁火中，至少3名囚犯死亡。

據聯合國國際移民組織 (IOM) 稱，近幾天已有近15,000 人離開家園。切里齊耶已呼籲民眾提防暴力事件，不要讓孩子上學。