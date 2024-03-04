美國會融資法案禁向中國出售美國戰略儲備石油

俄衛網3月4日引述路透社報道，美國國會領袖3日公布一項政府融資法案，禁止向中國出售美國戰略儲備石油（Strategic Petroleum Reserve）。



報道稱，美國國會領導人3日公布的一項撥款法案將阻止中國從戰略石油儲備購買石油。

在民主黨總統拜登於2022年宣布向中國出售1.8億桶戰略石油儲備，以抑制俄烏衝突後飆升的汽油價格之後，向中國出售戰略石油儲備的問題升溫。

美國石油公司在2022年向中國出售了8300萬桶石油, 而民主黨控制的參議院在2023年7月以85票對14票通過了一項禁止向中國出口戰略石油儲備的法案。

同年，美國戰略石油儲備向中國石化位於休斯頓的子公司美國聯合石油公司出售了100萬桶石油。2017年，在前總統唐納德·特朗普的領導下，一些美國戰略石油儲備被出售給中國國有石油公司中石油股份有限公司的子公司中石油國際。

美國戰略石油儲備目前擁有超過3.6億桶石油，但由於2022年的出售，其儲量接近40年來的最低點。

去年7月，民主黨控制的參議院以85票對14票通過了一項禁止向中國出口戰略石油儲備的法案。民主黨參議員克里斯·墨菲當時表示，它製造了一種解決問題的幻覺，同時幾乎沒有甚麼政治影響，而且可能弊大於利。

美國石油公司在2022年向中國出售了8300萬桶石油。美國會談判代表3日公布了這份1050頁的法案，其中列出了國會負責撥款的十二個政府部門中的六個部門的資金，另外六個部門將在本月晚些時候到期。

參議院多數黨領袖舒默表示，美國眾議院必須首先對該法案進行投票，此後參議院才能在週五之前接受該計劃。