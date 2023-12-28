俄羅斯副總理：俄成功避開西方石油制裁　出口幾乎全轉向中印

綜合塔斯社、路透社27日報道，當地時間周三，分管能源部門的俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）接受俄媒Rossiya-24電視台採訪時表示，俄羅斯已經成功規避了西方對其石油的制裁，並將石油出口從歐洲轉移到了中國和印度，今年俄羅斯約9成的石油和石油產品都出口到了這兩國。



諾瓦克還引用俄財政部數據表示，今年俄石油和天然氣產業的收入將達到約9萬億盧布，大致與2021年水平相當。俄羅斯政府官方VK賬號上對此寫道，「過去兩年已經證實，俄羅斯能夠在制裁下成功開展工作。」

當地時間27日，諾瓦克在俄國營電視台上回顧在西方制裁不斷加碼下，今年俄羅斯的能源出口形勢變化，以及對後續能源市場動向的展望。

諾瓦克表示，在2022年2月俄烏衝突爆發、西方國家對莫斯科開始實施制裁之前，俄羅斯就已經開始與亞太國家構建更加緊密的聯繫。而美國和歐洲對俄羅斯的供應限制和禁運，實際上反而加速了俄羅斯調整能源出口方向的進程。

他進一步表示，俄羅斯今年出口的石油和石油產品幾乎全部運往了中國和印度。「當前形勢下，我們的主要合作伙伴是中國，其份額已增至約45—50%。當然還有印度，俄羅斯此前幾乎不向印度供應原油，但在這兩年，印度所佔到的份額達到40%。」

俄羅斯燃油：圖為2014年12月9日，俄羅斯南部斯塔夫羅波爾（Stavropol）一座教堂附近的加油站，可看到俄羅斯石油公司（Rosneft）標誌。（Reuters）

諾瓦克也提到，如果過去歐洲約佔俄羅斯石油產品和石油出口總量的40—45%，「那麼到今年年底，我們預計不會超過4—5%。」

在中印之外，諾瓦克還表示，還有包括拉丁美洲、非洲以及其他亞太區域的許多國家對俄羅斯石油和石油產品感興趣，這些國家的需求也讓「北海航線」在國際原油貿易中發揮出越加重要的作用。

「北海航線」指的是沿俄羅斯海岸線往返太平洋和北冰洋之間的交通線，由於全球變暖的緣故，該航線逐漸展現非凡的商業潛力，已然成為一條交通運輸大動脈。以北歐往返中國的航線為例，「北海航線」相較於走蘇彝士運河可以節約10來天的航程。

諾瓦克表示，2023年俄羅斯聯邦沿「北海航線」運輸了約150萬噸石油，並強調這是「北海航線」首次達到這一運輸量。他相信，未來這條航線的運輸量還會增加，因為「北海航線」能夠在傳統航程減半的情況下兼具很強的盈利能力。

他還透露，根據俄財政部數據，2023年俄石油和天然氣產業收入將達到約9萬億盧布，大致與2021年水平持平。其中，俄能源燃料綜合體對俄國內生產總值貢獻超過27%，對俄出口總收入貢獻約為57%。早前，俄財政部長西盧阿諾夫指出，俄聯邦預算並未增加對石油和天然氣產業收入的依賴，上述收入約佔俄財政收入的三分之一。

在談到歐佩克+近期的情況時，諾瓦克表示，俄羅斯已經嚴格遵守減供的承諾，預計2024年的國際油價（布油）維持在80—85美元/桶，與當前的價格基本保持一致。其稱，這一預期是基於多位分析師的評估，和對俄羅斯社會和經濟發展的初步預測。

路透社提到，除了現有制裁措施，美國財政部上個月又宣佈對俄羅斯液化天然氣項目「北極LNG 2號」實施制裁。該項目的控股股東是俄羅斯最大的液化天然氣生產商諾瓦泰克（Novatek），其持有近60%股份。

本周一，有俄媒稱，出於對制裁的擔心，包括中企在內的多個外國股東宣佈暫停參與該項目，放棄為其融資和承購合同的責任。諾瓦泰克公司周四也向一些買家發出不可抗力通知，這為今冬天然氣供應再度蒙上一層陰影。

2023年12月27日俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar，背向鏡頭者）在俄羅斯莫斯科舉行會談。（Kremlin via REUTERS）

諾瓦克也在節目上就此事回應表示，「北極LNG 2號」已經開始有效地生產液化天然氣，預計將在2024年第一季度向市場投入首批供應。行業知情人士也證實，該項目已經生產出了「第一滴」液化天然氣，但要達到每年660萬公噸的銘牌產能還需要一段時日。

根據俄羅斯的能源戰略規劃，到2035年該國液化天然氣的產能將達到1.4億噸，預計屆時將佔據全球液化天然氣市場的20%。

另據塔斯社27日報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在一次吹風會上就美國將「北極LNG 2號」列入制裁名單表示，儘管受到制裁，但俄中兩國在能源戰略合作上將繼續逐步發展和加強。

扎哈羅娃指出，圍繞「北極LNG 2號」項目的局勢再次證實了華盛頓對全球經濟安全的破壞作用。美國嘴上說要維護能源安全，但實際上卻在破壞能源安全，「追求一己私利，試圖排擠商業競爭對手，這種做法只會導致供應鏈複雜化，使消費者面臨更昂貴的能源價格。我們認為此類行為絕對不可接受，尤其是像『北極LNG 2號』這樣的大型國際民用項目，這會影響着許多國家的能源平衡。」

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