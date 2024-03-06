泰國空氣污染問題嚴重　2023年有逾1000萬人因相關疾病求醫

泰國國家經濟和社會發展理事會（NESDC）3月6日公布數據，指當地去年有超過1000萬人因為患上與空氣污染有關的疾病而需要求醫。



英國廣播公司（BBC）報道，泰國近年的空氣質素惡化，當中受到大規模焚燒農田及森林大火等影響，在今年初就出現有毒的霧霾。

泰國踏入2024年之後，與空氣污染相關的疾病個案就比去年同期明顯增加，2023年首九週有130萬人因此求醫，到了今年同期就升至160萬人。他們患上的疾病包括肺癌、支氣管炎、哮喘及心臟病等長期病。

NESDC指，泰國有需要優先應對PM2.5懸浮粒子對公眾健康的影響。

空氣污染・泰國・曼谷：2023年3月7日，泰國日出時被霧霾籠罩的曼谷市。（Reuters）

泰國在11月到3月為旱季，農民焚燒稻米及甘蔗田清空田地，但就造成當地空氣污染問題惡化。根據空氣質素監察平台IQAir的評級顯示，清邁、清萊及南邦都被評為「不健康」，反映泰國北部多個城市成為全球空氣污染最嚴重的地方之一。總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）承諾改善空氣質素，國會亦支持應對有關問題的法案。

當局上週則派出30架飛機在全國進行人工降雨，嘗試舒緩空氣污染情況。曼谷上月則因為空氣質素處於不健康水平，官員呼籲員工在家工作兩天。清邁法院曾在1月頒下判決，要求政府在90天內提出改善空氣質素的緊急方案。