歐爾班：西方霸權統治結束了　新世界秩序正在形成

3月4日，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）在匈牙利大使年度會議上發表講話說，西方霸權統治時代已經結束了，新的世界秩序正在形成。他補充道，儘管被迫加入地緣政治集團的壓力越來越大，但匈牙利仍將堅持自己的獨立路線。



歐爾班表示，一些政治勢力「試圖將世界經濟分裂為地緣政治集團，並對匈牙利等主權國家施加巨大壓力」。歐爾班說，雖然匈牙利將繼續留在歐盟和北約，但將繼續奉行獨立的主權政策，不會加入「新建立的集團」。他指出，僵化的地緣政治集團會讓匈牙利這樣的國家「失去迴旋餘地」。

圖為2024年2月27日，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）抵達捷克布拉格，出席中歐政治及文化合作組織維謝格拉德集團（Visegrad Group）峰會。（Reuters）

他向匈牙利外交官們喊話：「匈牙利大使的任務不是解釋我們的政治分歧，而是用無可爭議的經濟事實來展示匈牙利的成就。」

值得一提的是，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）2月25日也曾發文坦承，「西方統治的時代確實徹底結束了」，改善與「全球南方」國家關係是歐盟的戰略問題之一，若當前全球地緣政治緊張局勢延續「西方對抗其他國家」的局面，歐洲的未來將陷入一片黑暗。

講話中，歐爾班將俄烏衝突描述為一場「代理人戰爭」。他說，「每個人」都明白，西方沒有機會贏得這場戰爭，烏克蘭已嚴重依賴外界的軍事援助。

他指責歐盟未能在衝突爆發初期推動俄烏達成和平協議，如今和平談判必須儘早開始，這是結束衝突的「唯一解決方案」，要讓美國以某種角色參與其中。

《匈牙利民族報》此前報道稱，歐爾班2月末在一場閉門會議上表示，歐洲支持烏克蘭付出的代價相當高昂，歐洲已逐漸沒有人相信烏克蘭在衝突中存在獲勝的可能性。報道援引歐爾班的話稱，隨着俄烏衝突的延宕，歐洲的負擔只會越來越沉重，而美國受大選影響正縮減對烏克蘭的財政支持。歐爾班還表示，他有一種感覺，就是歐盟做出的一些決定好像維護的不是歐洲的利益，而是美國的利益。

匈牙利外交與對外經濟部部長西雅爾多3月3日表示，他最近幾個月來一直在「聽人吹噓」烏克蘭軍方如何在前線取得進展，以便讓他們可以從更有利的位置開始談判。西雅爾多認為，「最近幾周很明顯這種故事已經說不下去了，時間站在俄羅斯一邊，他們越晚宣布停火併開始談判，對烏克蘭來說情況就越糟糕」。

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