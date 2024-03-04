「歐洲特朗普」將與特朗普本尊上演相見歡　歐爾班：他能實現和平

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）3月8日親往美國佛州，與正在參加美國共和黨黨內初選的美國前總統特朗普（Donald Trump）會面。歐爾班是第一位在特朗普在競逐黨內總統候選人提名資格期間，親身前往與之會面的國家領袖。



路透社4日引述匈牙利通訊社（MTI）稱，歐爾班的新聞秘書3日晚上證實，歐爾班8日到佛州與特朗普會面。

歐爾班2月23日說：

我們希望（美國）現任總統下台，讓特朗普總統回來（重返白宮），他將能夠實現（烏克蘭）和平。

自2010年起當政的歐爾班，與現任總統拜登不咬弦，原因包括歐爾班拒向烏克蘭提供用於對抗俄羅斯的武器，以及匈牙利對瑞典申加北約遲遲不點頭，直至2月26日為止。

歐爾班與特朗普以往互動反而頗有「惺惺相惜」的意味。歐爾班2月才公開表示支持特朗普參選。兩人2019年5月13日在白宮橢圓形辦公室會面，特朗普還說歐爾班「可能跟我一樣，有點爭議」。

兩人一些做法，例如「本國優先」以及反移民等取態相似，導致有些西方媒體甚至以「血緣關係」來形容兩人關係，以及將歐爾班稱為「歐洲特朗普」。

2024年3月2日，美國維珍尼亞州里士滿（Richmond），共和黨總統候選人、前美國總統特朗普（Donald Trump）在競選集會上在台上發言。（Reuters）

包括3月2日在密歇根州（Michigan）、密蘇里州（Missouri）和愛達荷州（Idaho）共和黨黨團會議勝，特朗普已在多場初選取勝，進一步鞏固他的壓倒性優勢。他將幾乎篤定將贏得共和黨的總統候選人提名資格，在11月的大選與尋求連任的拜登再度決戰。