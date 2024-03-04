紅海海底電纜受損　港電訊商料影響25%往來亞洲至歐洲及中東數據

紅海局勢緊張，也門胡塞武裝（Houthis）行動持續。有外媒報道指，當地有四條重要海底光纖電纜受損，當中包括香港經中東前往歐洲的「亞非歐 1 號」海底光纜 （AAE-1）。



有港電訊商估計影響25%往來亞洲至歐洲及中東地區的數據流量，當中約15%數據流量由亞洲西行；其中80%往來亞洲至歐洲及中東地區的數據流量均透過紅海海底通訊電纜傳輸。



2024年1月5日，也門薩那一處有人在為那些被美國海軍在紅海殺害的胡塞武裝分子悼念，一名警察在場外的巡邏車上舉槍戒備。也門胡塞武裝分子被指有伊朗在背後支持。（Reuters）

紅海海底四條重要海底光纖電纜受損，環球全域電訊（HGC環電）就紅海海底纜線損壞情況提供進一步資料指，15+條海底通訊電纜中，4條海底通訊電纜受到損壞（Seacom, TGN, AAE-1, EIG ），估計影響25%往來亞洲至歐洲及中東地區的數據流量，而約15%數據流量由亞洲西行；其中80%往來亞洲至歐洲及中東地區的數據流量均透過紅海海底通訊電纜傳輸。

鑑於紅海海底通訊電纜受損，HGC環電表示，已立即採取應變措施，以減少對客戶的任何網絡中斷，包括重新定向數據流量，如北行方面，由香港出發經中國內地轉輸至歐洲；東行方面，由香港出發經美國轉輸至歐洲；西行方面，在紅海地區通過其他11條海底纜線實現數據流量轉輸。