美國起訴中國籍工程師　指任職Google期間竊AI商業機密

撰文：蕭通
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美國司法部3月6日公布，起訴Google一名中國籍前工程師，他涉嫌與兩家中國公司秘密合作，竊取Google的人工智能（AI）商業機密。他在加州被控四項聯邦商業機密盜竊罪被捕，每項最高可判處10年監禁。Google證實，已確定該員工竊取了「大量文件」，因此轉交執法部門。

38歲的被告為中國公民丁林偉（Linwei Ding，音譯）， 據指於加州被捕。此案由美國司法部長加蘭（Merrick Garland）於三藩市出席記者會時公布。

聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）發聲明表示，此案是中國企業竊取美國創新技術的最新例證。他指出，美國企業的創新技術和商業機密被竊，可能會導致就業機會減少，造成災難性的經濟損失和國家安全後果。

Google發言人表示，公司有嚴格措施防止機密被盜，但經過調查發現，該名員工竊取了大量文件，公司很快就將案件移交給執法部門。Google感謝FBI協助保護信息，並將繼續密切合作。

根據起訴文件顯示，丁2019年受聘於Google，有權訪問該公司超級計算數據中心的機密信息，兩年前開始將數百個文件上傳到個人的Google雲端帳戶。

在盜取文件幾星期後，丁被一家中國初創科技公司聘用為首席技術官。他之後再創立一間中國初創企業並出任行政總裁，主管涉及AI科技的工作。他並未向Google披露與華企的關係，至去年12月26日向Google辭職。

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