美國紐約地鐵槍擊暴力頻生　部署國民警衛隊

美國紐約州長霍楚爾（Kathleen Courtney Hochul）3月6日宣布，將在地鐵系統部署1000名安全人員，其中包括750名國民警衛隊人員以及250名州警和大都會交通局（MTA）警察。她說，國民警衛隊人員將隨機檢查乘客的行李，並計劃安裝更多安全攝影機。



2024年首兩個月，紐約發生一系列槍擊事件，令使用大眾運輸系統的乘客人心惶惶。

1月份，一名男子在布魯克林的一列3號線地鐵列車上，試圖平息一件因音樂聲音過大而引發的爭執，結果遭槍殺。

2月12日，在布朗克斯區的4號列車上，兩群青少年之間的爭吵演變為暴力衝突，一名男子遭到槍殺。2月23日上午，一名男子在布朗克斯區的一列D列車上因與其他乘客發生爭執而被殺。

2024年2月12日，美國紐約市布朗克斯區（Bronx），紐約警察局（NYPD）在一地鐵站調查一宗槍擊案（Reuters）。

霍楚爾在曼哈頓舉行的新聞發布會上說，政府將把任何想在地鐵上造成傷害或散布恐懼的人繩之以法。她還將尋求在幾週內修法，允許法院禁止曾在地鐵和巴士上犯下暴力罪的人使用大眾運輸系統，亦會指示大都會交通局在地鐵內安裝更多閉路電視。

根據紐約警察局提供的犯罪數據，截至3月3日，2024年紐約市交通系統的整體犯罪率與2023年同期相比增加13％。

本文獲《聯合早報》授權轉載

