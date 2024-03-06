美國大選篤定特朗普再鬥拜登　黑利正式退選　未表態撐特朗普

撰文：成依華
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美國共和黨的黑利（Nikki Haley）3月6日正式宣布退出黨內總統初選，並指「是時候了」。此意味前總統特朗普（Donald Trump）篤定獲得共和黨提名，將在11月美國總統大選與民主黨的拜登（Joe Biden）對戰。黑利未有在退選宣言上表態支持特朗普。

路透社報道，黑利表示「是時候暫停競選總統了」，她表示恭賀特朗普，並表示會希望對方安好。

未表態支持特朗普

外界關注她在退選後會否表態支持特朗普，她僅指「我一直支持我們共和黨的提名人，但這取決於特朗普去贏得我們黨的選票。」

在美國大選的「超級星期二」（Super Tuesday），爭奪共和黨黨內提名的特朗普在多個州份大勝，美媒3月6日較早前已引述知情人士報道，他的唯一對手黑利計劃在當地時間6日早上公布停止競選的消息，退出黨內初選。

52歲的黑利為美國前駐聯合國大使、南卡羅來納州（South Carolina）前州長，曾是特朗普下屬。

在共和黨初選選戰中，特朗普一直遙遙領先，據美媒預測，「超級星期二」的15個州份初選中，黑利僅在佛蒙特州（Vermont）以些微優勢勝出，在其餘州份均敗於特朗普。

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