美國聯儲局發表「褐皮書」：通脹壓力仍普遍存在

美國聯儲局3月6日發布又稱為「褐皮書」的全國經濟形勢調查報告，報告指出自1月初以來，美國經濟略有增長，但通貨膨脹壓力仍普遍存在。



報告顯示，自今年1月，聯儲局屬下轄區中有8個經濟緩慢增長，但費城轄區經濟活動有所放緩。同時，消費者支出小幅下降，家庭消費繼續降低。不過，由於抵押貸款利率上漲放緩，住宅地產需求有所上升。

在通貨膨脹方面，各轄區物價上漲壓力仍普遍存在，僅有幾個轄區通脹形勢出現一定程度的緩和。由於消費者對價格變化越來越敏感，企業更難將高成本轉嫁出去。

報告還顯示，多數轄區整體就業水平溫和上升，勞動力市場緊張狀況繼續緩解，但企業在吸引工程師或熟練工人等高技能人才方面仍存在困難。同時，員工薪資水平繼續上漲，僅有幾個轄區的工資漲幅有所放緩。

聯儲局每年發佈８份「褐皮書」，通過地區儲備銀行對全美經濟形勢進行摸底。該報告是聯儲局貨幣政策會議的重要參考資料。下一次聯儲局貨幣政策會議將於3月19日至20日舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

