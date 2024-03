美國經濟會否出現「軟著陸」?早前摩根大通行政總裁戴蒙機會為50%。不過有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼卻認為,當地經濟軟著陸機會不高,反而出現「不著陸」機會較大。



魯賓尼明言不太擔心美國經濟衰退,又認為「軟著陸」可能性並不高,反而「不著陸」的可能性是切實存在。所謂不著陸,是指經濟增長高於潛在水平,而通膨仍具粘性。

不過,矛盾的現象是,經濟好的消息可能對市場反而是壞消息,因意味儲局不會像市場預期般的早和多減息。他表示,去年8月和9月市場對減息預期的轉變,導致美股跌一成,又認為今年聯儲局減息次數或少於3次。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)