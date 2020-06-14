哈利波特｜眾星反對JK羅琳跨性別論　只有「妙麗」「金妮」被圍攻

《哈利波特》（Harry Potter）作者JK羅琳近日發表了對跨性別者的睇法，話題極具爭議性，除了影迷外，就連由JK羅琳一手捧出來的「哈利波特宇宙」要角「哈利仔」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）、「金妮」、《怪獸》的艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）等人紛紛為了跨性別者而發聲，公然對抗JK羅琳，事件中只有愛瑪屈臣和Bonnie Wright狂被影迷轟忘恩負義。

JK羅琳一手捧紅「哈利波特宇宙」一眾要角。（Getty Images）

日前JK羅琳在Twitter上寫下「有月經才是女人」，即時引來跨性別者的議論，丹尼爾烈格夫即時公開言論表示「跨性別者都是女人」，而艾迪烈柏尼都有清楚表達出自己並不認同JK羅琳的觀點，加上他更曾演《丹麥女孩》，對該些跨性別者會更有深入的了解。

JK羅琳都有在Twitter上解釋。（Twitter擷圖）

為甚麼事件中丹尼爾烈格夫備受讚賞，而愛瑪屈臣和Bonnie Wright則要承受滿天的漫罵呢？因為JK羅琳受到首波責備後，她公開了3600多字的長文來解釋，更講到自己年少時曾遭到家暴和性侵，自言要是遲出生30年自己都有機會變性。

JK羅琳引發爭議的一連串貼文原文及更多相關圖片：

+ 15 + 14 + 13

但就因為愛瑪屈臣和Bonnie Wright在JK羅琳發表3600多字解釋後，才留言加入戰團，引來了JK羅琳粉絲的炮轟，指罵她們忘恩負義，對方明明是幫助她們兩人事業的伯樂。

+ 12 + 11 + 10

事實上愛瑪屈臣在個人Instagram上寫下：「我希望我的跨性別追蹤者知道，我和世上許多其他人一樣看見你們、尊重你們、愛著你們。」而「金妮」也在個人Twitter寫下「如果哈利波特對你來說是愛和歸屬感的來源，這份愛無限、毫無批判和疑問。跨性別女性就是女性。我看見你們，也愛着你們。」