韓國醫生工潮｜護士正式試行代替醫生部分職能

韓國星期五（3月8日）正式實施護士代行部分醫生職能試點措施，以填補醫療空缺。



韓聯社報道，韓國政府星期四（7日）推出《關於調整護士工作試點項目的補充措施》，為護士進行診療服務提供指引。依照措施，護士按照工作能力分為高級實踐護士（APN）、責任護士（暫稱，屬醫師助理）和普通護士。

除判斷死亡等大法院（最高法院）依判例禁止的五種非醫生行醫行為，以及拍X光照、代理手術、全身麻醉、開具藥品處方等九種行為外，護士在所屬機構最高負責人的同意下可進行診療服務。

圖為2024年3月3日，韓國首爾，大批參加大規模集會的醫生抗議政府增加招收醫科生，卻不改善現職醫生的待遇，以及對個別領域投入更多資源。（Reuters）

即日起，上述三大類護士均可在有急救需求時實施心肺復甦，有權決定注射急救藥物，採集血液等各種樣本，還可進行心電圖、超聲波、冠病檢查。高級實踐護士和責任護士在受委託的前提下，可對病人進行檢查和開具藥品處方，還可擬寫檢查和臨床判讀委託書、診斷書、手術同意書等各類文件草案。

據韓國保健福祉部（衛生部）的數據，截至3月6日上午11時，全國100家實習醫院所屬實習醫生和住院醫生共1萬2225人當中有91.8%或1萬1219人辭職缺勤。福祉部已向有關人員發通知提醒採取行政處分，並已啟動懲處離崗醫生的程序。

本文獲《聯合早報》授權轉載

