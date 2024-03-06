韓國醫生工潮逾半個月　主要醫院縮減營運規模　警調查醫協公關長

韓國醫生工潮持續逾半月，韓媒3月6日引述醫療消息人士稱，全國主要醫院診療、手術量及住院患者因而驟減，須全面縮小營運規模，其中首爾大學醫院已縮減部份病房規模，包括癌症短期病房。多間醫院嚴重虧損。



韓聯社6日報道，截至5日，醫界罷工受害者舉報中心共接到388宗舉報，其中手術遭延遲者290宗、診療預約遭取消者47宗、拒絕接診36宗，延遲住院15宗。

首爾延世大學附屬世福蘭斯醫院急症室目前僅有限接收心肌梗塞和腦溢血患者。順天鄉大學首爾醫院亦已停運精神科急性病房，不再接收新患者。

多間醫院嚴重虧損

患者減少令多間醫院嚴重虧損，首爾大學醫院、首爾峨山醫院及慶熙大學醫院已接受護士和文職人員的無薪休假申請。

圖為2024年2月25日位於首爾的韓國天主教大學聖瑪麗醫院，一名病人躺在輪床上被人移送。（Reuters）

警方調查醫協公關長

大韓醫生協會緊急對策委員會媒體公關委員長、前會長朱秀虎涉嫌違反《醫療法》，6日接受警方調查。他是警方1日搜查醫協辦公室後扣押的五人之一。警方已禁止五人出境，並要求他們在6至7日接受調查。

朱秀虎受訊前接受訪問稱，自己從未挑動醫生集體辭職，因此教唆罪並不成立。他又指醫保制度規定的醫療服務報酬極低，現時事態早已註定發生，呼籲政府盡早走向談判。