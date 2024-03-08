鳥山明識功夫嗎　5問5答了解他：龍珠謝幕後　繼續背後發功饗書迷

日本經典漫畫《IQ博士》、《龍珠》作者鳥山明（Akira Toriyama）3月1日離世，享壽68歲。他因急性硬膜下血腫猝逝。香港01整理5個相信是書迷們最想知道答案的問題，請點擊以圖輯了解：



關於鳥山明「五問五答」：



鳥山明死於什麼疾病？

鳥山明3月1日死於急性硬腦膜下血腫。有朋友稱他生前本來相當期待作品《Sand Land》將被改編成動畫《Sand Land：The Series》，也是為了它在2月接受腦部手術。可惜他最後還是沒法看到作品面世。

鳥山明還在畫《龍珠》嗎？

答案：《龍珠》漫畫在90年代完結後，它依然人氣極高。在日本知名漫畫家豐太郎繼續進行相關創作時，鳥山明仍有為他提供新點子。

鳥山明為何不再繼續畫《龍珠》？

他確實曾透露過他停筆的原因，但並沒具體說明是什麼原因讓他選擇結束製作《龍珠》漫畫。外界認為，最可能的原因是疲勞。

鳥山明曾習武嗎？

鳥島和彥指出，鳥山喜歡看功夫片，但從未在他的故事中加入武術元素。他建議鳥山嘗試創作一部功夫漫畫。 鳥山對此作出回應，創作分兩部的故事騎龍少年（ドラゴンボーイ，1983年）。

鳥島和彥曾是鳥山明的責任編輯。他現在是集英社董事長，集英社週刊《少年JUMP》原總編輯。

鳥山明的出身如何？

答案：鳥山明出生愛知縣農村的一個貧苦人家，家境貧寒的他，只能選擇拿起畫筆來令自己暫時忘卻飢餓。他入讀小學鳥山明以繪畫獲得多個獎項，高中更通過自己創作的美術畫報獲得全國高校級別獎項。

▲作為經典漫畫大師，鳥山明與新一代溝通完全無障礙，在Instagram上發文頻率並不算低。而且大師的團深黯如何掌握網絡「流量密碼」，曾發布他年青時的照片，供網民快樂「考古」。