鳥山明去世｜友人指他2月做過腦腫瘤手術　新作改編動畫無緣見證

日本漫畫家鳥山明於3月1日因急性硬腦膜下血腫猝逝，享壽68歲。令人感到惋惜的是，他原本相當期待作品《Sand Land》將被改編成動畫《Sand Land：The Series》，友人更透露他有提過2月進行了腦手術。



據《體育日本》報導，鳥山明《SAND LAND》繼被改編成劇場版推出後，今年更將推出《Sand Land: The Series》在Disney+獨家播出。相關人士透露，鳥山明曾透露2月做腦腫瘤手術，主要也是為了即將開播的作品，可惜最後還是沒能如願。

鳥山明年輕時照片：（按圖了解）

鳥山明工作室今天所發出的聲明中也提到，「努力創作出了許多作品，還有很多想實現的事情，感到非常惋惜，但是故人以漫畫家身分留給世人了作品，受到來自世界各地的支持，才能維持45年以上的創作，未來也請各位繼續喜愛鳥山明獨一無二的作品」，告別式將只有親戚好友參與，根據本人遺願也不會進行另外的弔唁儀式。

鳥山明在《週刊少年Jump》第52期以《Wonder Island》出道，接續創作過《IQ博士》、《七龍珠》都大獲好評，也接續被改編成動畫和電影，人氣不只在日本相當高，在全世界都受到人們的喜愛，對台灣人來說也是珍貴的經典回憶。

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