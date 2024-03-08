《龍珠》作者鳥山明去世　終年68歲　網民粉絲哀慟

撰文：張子傑
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日本傳媒3月8日報道，人氣漫畫《龍珠》、《IQ博士》作者鳥山明（Akira Toriyama）1日離世，終年68歲。

報道指，鳥山明因為急性硬膜下血腫離世，只有親人出席其喪禮。

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