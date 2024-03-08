鳥山明離世｜尾田榮一郎：影響力像大樹　岸本齊史：漫畫之神

《龍珠》、《IQ博士》等著名日本漫畫家鳥山明3月1日突然離世，終年68歲。集英社及《龍珠》官方網站8日公布他的死訊，多名在《週刊少年Jump》（週刊少年ジャンプ，下稱《Jump》）連載作品的漫畫家紛紛留言悼念。



集英社的聲明指，鳥山明生前為《Jump》發表大量作品，對於他的突然辭世，集英社及編輯部都被極大的悲傷籠罩。

同樣在《Jump》刊登作品、《One Piece》作者尾田榮一郎、《WING-MAN》、《I"s》作者桂正和、《火影忍者》（NARUTO -ナルト-）作者岸本齊史等漫畫家都透過集英社發表悼念聲明。

尾田榮一郎認為對方太早離世，留下的缺口實在太大，而且一想到無法再見面，就感到悲從中來。他表示，自小就非常崇拜鳥山明，並記得對方稱他為「朋友」的那一天，自已與岸本一起的開心時刻，以及最後一次對話。

尾田指，鳥山明生前創造一個不論老幼都可以看和享受漫畫的時代，賦予大家編織夢想、像與英雄一樣前進的環境。《龍珠》當時連載所帶來的興奮和情感，不但植根於活躍漫畫及其他界別創作者的童年，而且像一棵大樹般存在。

他表示，鳥山明的作品對與自己同輩的影響深遠，不過覺得與對方見面時非常隨和，大家對他的熱愛都是發自內心。

尾田對鳥山明遺下的創造力豐富的世界表達敬意和感謝，並衷心希望對方可以安息，希望天堂就像對方所想的美好世界。

岸本則提到，自己從小就閱讀《IQ博士》及《龍珠》長大，形容它們是生活的一部分，而且對當時一無所有的自己而言，每週閱讀《龍珠》就可以忘卻討厭的事情。他表示，《龍珠》的連載在自己大學時期突然結束，令他感到一種空虛感，同時感到鳥山明的偉大。

岸本希望可以創作出像鳥山明般的作品，因此為了追隨對方而成為漫畫家，稱對方是拯救自己的神，亦是漫畫之神。

他認為，收到鳥山明離世的消息，所引起的空虛感比《龍珠》結束連載時有過之而無不及，指以後都無法再閱讀《龍珠》，稱全世界有很多人都喜愛對方的作品。岸本稱，如果可以向龍珠許願，他沒有直接提到內容，但相信是希望鳥山明可以繼續活下去。