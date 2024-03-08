澳洲躁男嫌咕嚕肉「硬如石頭」　持槍指嚇中菜館東主罪成入獄

澳洲一名男子因為嫌所點的咕嚕肉難吃，於是持一支已上膛的手槍指嚇中菜館東主。他在3月8日承認使用攻擊性武器、意圖進行可公訴罪行及非法藏械控罪，法院判處他入獄3年半。



澳洲廣播公司（ABC）報道，事發於2022年10月30日，現年62歲的被告斯金納（David Brian Skinner）到新南威爾斯州獵人谷（Hunter Valley）一間中菜館光顧。據案情指，斯金納取餐後返回店舖，並從袋中取出一支藏在枕頭袋內的手槍，指向譯音姓任（Yam）的男東主，要求更換料理。

根據任男的口供，斯金納向他呼喝，稱要咕嚕肉。之後男東主向對方揮拳及起飛腳，斯金納倒地並一度被壓制，其後成功逃離現場，但遺下手槍。

警方翌日在附近城鎮拘捕斯金納，他表示自己只想吃一餐正常的飯，指該間中菜館的炒飯還過得去，但原本應該是與蔬菜一同裝在碗內的咕嚕肉卻又焦又硬，因此覺得貨不對辦而感到怒氣沖沖。

斯金納強調，自己當時持槍只是想嚇對方，無意製造血案。不過新州紐卡素區域法院法官安德森（Troy Anderson）頒下判決時表示，被告事發當天有飲酒，而他向任男稱「給我食物，否則會開槍」，形容在他的情緒狀況下，持已上膛的槍械是極度危險。

安德森指，斯金納的行為是故意、無緣無故及非常危險，因此判處他入獄3年半，其中2年1個月的刑期不可假釋。由於他已經被扣留多時，預計最快在11月可以申請假釋出獄。