澳洲悉尼多個公共設施發現石棉

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）環保局2月18日表示，悉尼多間學校發現致癌物石棉，令當地的石棉問題進一步擴大。



路透社報道，新州環保局指，悉尼有34個地方證實含有黏結石棉（bonded asbestos），當中包括新上榜、兩間位於悉尼西部的學校。

當局指，全市至今有四間學校證實有石棉存在，並向另外四間學校、以及一間醫院和南部皇家國家公園（Royal National Park）進行化驗。

當地最先在1月於一個遊樂場內發現石棉，經調查後，於該遊樂場附近、一個建於地下行車交匯處上面的循環再用覆蓋物中找該款致癌物。

環保局17日公布，悉尼市內一間公共學校、公園、兩座半落成公共屋苑證實受石棉污染，此外亦有交通建設地盤、貨倉及醫院受影響。州政府因此已經成立工作組，向環保局提供更多資源及援助，以進行當局1991年成立至今的最大宗調查。

根據香港環保署資料顯示，由於石棉具有較高的抗拉強度和良好的耐熱和耐化學腐蝕性，在八十年代中期以前曾被廣泛應用在摩擦、防火、隔熱及建築物料。

澳洲新南威爾斯州環保局指，悉尼多個建築物發現石棉，當中包括學校和醫院等。圖為悉尼的風景。（Reuters）

含石棉物料在正常及不受干擾的情況下不會對健康構成威脅。但如受到干擾，暴露在外的石棉物料會釋出能長時間浮游於空氣中的微細石棉纖維。吸入石棉纖維可引致嚴重疾病，如石棉沉着病、肺癌及間皮瘤。世界衛生組織（WHO）轄下的國際癌症研究機構（IARC）因此將所有種類的石棉列為對人體有明確致癌性的物質（第一類致癌物）。世界各地都普遍全面禁止石棉，保障公眾健康。