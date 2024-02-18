澳洲悉尼多個公共設施發現石棉

撰文：張子傑
出版：更新：

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）環保局2月18日表示，悉尼多間學校發現致癌物石棉，令當地的石棉問題進一步擴大。

路透社報道，新州環保局指，悉尼有34個地方證實含有黏結石棉（bonded asbestos），當中包括新上榜、兩間位於悉尼西部的學校。

當局指，全市至今有四間學校證實有石棉存在，並向另外四間學校、以及一間醫院和南部皇家國家公園（Royal National Park）進行化驗。

當地最先在1月於一個遊樂場內發現石棉，經調查後，於該遊樂場附近、一個建於地下行車交匯處上面的循環再用覆蓋物中找該款致癌物。

環保局17日公布，悉尼市內一間公共學校、公園、兩座半落成公共屋苑證實受石棉污染，此外亦有交通建設地盤、貨倉及醫院受影響。州政府因此已經成立工作組，向環保局提供更多資源及援助，以進行當局1991年成立至今的最大宗調查。

根據香港環保署資料顯示，由於石棉具有較高的抗拉強度和良好的耐熱和耐化學腐蝕性，在八十年代中期以前曾被廣泛應用在摩擦、防火、隔熱及建築物料。

澳洲新南威爾斯州環保局指，悉尼多個建築物發現石棉，當中包括學校和醫院等。圖為悉尼的風景。（Reuters）

含石棉物料在正常及不受干擾的情況下不會對健康構成威脅。但如受到干擾，暴露在外的石棉物料會釋出能長時間浮游於空氣中的微細石棉纖維。吸入石棉纖維可引致嚴重疾病，如石棉沉着病、肺癌及間皮瘤。世界衛生組織（WHO）轄下的國際癌症研究機構（IARC）因此將所有種類的石棉列為對人體有明確致癌性的物質（第一類致癌物）。世界各地都普遍全面禁止石棉，保障公眾健康。

路透社：澳洲企業把大批葡萄酒運往香港　料北京很快取消關稅澳洲貿易部長：2月底晤中國官員　尋求解除葡萄酒龍蝦等進口限制澳洲總理阿爾巴尼斯情人節求婚成功　網上發文放閃「她答應了」
澳洲
悉尼