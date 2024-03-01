香港加煙稅後價格仍不及澳洲一半　澳紐連年加稅證成效顯著？

本周三（28日）發佈的財政預算案將本港煙草稅再度提高，令每包20支香煙的售價即時增加16元，相當於提升煙稅32%，令一包煙的總價接近百元；煙草稅比例亦因此達到70%，接近世界衛生組織建議的75%。儘管不少煙民批評香煙售價過高，但放眼全球來看，本港煙價其實仍與世界領先國家有一定距離。



香港加價後仍只排第7？

根據生活成本數據網站Numbeo的統計，以在全球煙草市場份額佔比最大的萬寶路品牌（Marlboro）香煙為例，在有足夠數據的95個國家之中，澳洲的一包20支萬寶路零售價折合高達220港元，位列首位，新西蘭的售價亦達182港元，緊隨其後。此外，英國、挪威、加拿大等國的售價亦在香港之上。加價後，本港售價略高於新加坡及法國，在95國中排名第7。

儘管有煙草團體批評煙草稅不能減少吸煙率，但世界衛生組織指出，提高煙草稅仍然是減少煙草使用、鼓勵煙草使用者戒煙的最具成本效益措施。

持續加稅 低收入群體最受影響

以目前香煙售價最高的澳洲為例，由於上世紀下半葉泛濫的吸煙問題被視為造成人口死亡的重大因素之一，當地政府自90年代起推行了包括煙草稅在內的一系列措施。2010年，政府再將煙草稅提高25%，又在2013年至2020年間每年加稅12.5%。目前澳洲煙草稅佔香煙零售價65%以上，在全球排名第6。

與此同時，15歲以上的澳洲人中，每天吸煙的人口比例從1991年的逾24%，下降至2019年的約11%。政府計劃在2025年將該數值進一步降低至10%以下，到2030年甚至減少到5%以下。可以預期，澳洲香煙稅率及價格未來將進一步有所增長。

一項2019年發表在權威醫學期刊《刺針》（The Lancet）的研究指出，澳洲2010年實施加稅政策後，吸煙率即時出現下跌，並產生了持續性的影響。研究者還發現，加稅對社會經濟地位較低的煙民最為有效，這一群體中吸煙率降低的趨勢最為明顯。

新西蘭推出的「2025年無煙政策」則更具野心。從2010年到2020年，政府每年將煙草消費稅在按通脹增長之餘加價10%。數十年來，包括煙草稅在內的控煙措施使吸煙率從1976年的36%下降到2020年的13%。政府計劃到2025年將吸煙率進一步降至5%以下，並禁止向 2009年1月1日之後出生的人出售煙草產品。