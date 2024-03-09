中國斡旋趨積極？和平峰會烏克蘭拒同檯俄羅斯 中方要求平等參加
撰文：許懿安 房伊媚
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土耳其稱準備好為俄烏主持和平峰會，但烏克蘭稱這一輪會談俄羅斯不會獲邀參加。中國常駐聯合國副代表耿爽稱，北京支持關於烏克蘭問題的國際和平會議，條件是俄羅斯和烏克蘭平等參會。
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）3月8日與在伊斯坦堡（Istanbul）會面稱，俄羅斯不會獲邀參加在瑞士舉行的首場和平峰會。
他指在烏克蘭於瑞士和談中與盟友討論並就和平路線圖達成共識後，可邀請俄羅斯代表參加下一次和談。
中國常駐聯合國副代表耿爽在聯合國安理會會議上稱，北京支持關於烏克蘭問題的國際和平會議，條件是俄羅斯和烏克蘭平等參會。
耿爽說，中國支持及時舉行俄羅斯和烏克蘭都承認的、各方平等參與並公平討論所有和平計劃的國際和平會議。中方願與各方共同努力，為結束衝突凝聚共識。
港媒南華早報3月8日引述知情人士稱，中國和瑞士正推動邀請俄羅斯參加由瑞士舉辦的和談，以結束俄烏戰爭。
報道引述知情人士稱，中國和瑞士對如何實現和平有「務實」的看法，而兩國認為沒俄羅斯與烏克蘭一起參加的和談，就像「波將金村」（Potemkin village，意指虛假工程與建設）一樣。
內文稱，隨着中國政府歐亞事務特別代表李輝訪問歐洲，本週的多場會議都有討論瑞士和談。他提出讓俄羅斯參加和談，但明確表示莫斯科有兩項先決條件。