中國斡旋趨積極？和平峰會烏克蘭拒同檯俄羅斯　中方要求平等參加

土耳其稱準備好為俄烏主持和平峰會，但烏克蘭稱這一輪會談俄羅斯不會獲邀參加。中國常駐聯合國副代表耿爽稱，北京支持關於烏克蘭問題的國際和平會議，條件是俄羅斯和烏克蘭平等參會。



圖為2019年12月31日時任中國外交部發言人的耿爽主持例行記者會。他現任中國常駐聯合國副代表。（中國外交部網站）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）3月8日與在伊斯坦堡（Istanbul）會面稱，俄羅斯不會獲邀參加在瑞士舉行的首場和平峰會。

他指在烏克蘭於瑞士和談中與盟友討論並就和平路線圖達成共識後，可邀請俄羅斯代表參加下一次和談。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）2024年3月8日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）會面後稱，土耳其已準備好為俄羅斯和烏克蘭舉辦和平峰會。惟澤連斯基稱俄羅斯不會獲邀參加。（Reuters）

中國常駐聯合國副代表耿爽在聯合國安理會會議上稱，北京支持關於烏克蘭問題的國際和平會議，條件是俄羅斯和烏克蘭平等參會。

耿爽說，中國支持及時舉行俄羅斯和烏克蘭都承認的、各方平等參與並公平討論所有和平計劃的國際和平會議。中方願與各方共同努力，為結束衝突凝聚共識。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）2024年3月8日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）會面後稱，土耳其已準備好為俄羅斯和烏克蘭舉辦和平峰會。惟澤連斯基稱俄羅斯不會獲邀參加。（Reuters）

港媒南華早報3月8日引述知情人士稱，中國和瑞士正推動邀請俄羅斯參加由瑞士舉辦的和談，以結束俄烏戰爭。

報道引述知情人士稱，中國和瑞士對如何實現和平有「務實」的看法，而兩國認為沒俄羅斯與烏克蘭一起參加的和談，就像「波將金村」（Potemkin village，意指虛假工程與建設）一樣。

內文稱，隨着中國政府歐亞事務特別代表李輝訪問歐洲，本週的多場會議都有討論瑞士和談。他提出讓俄羅斯參加和談，但明確表示莫斯科有兩項先決條件。