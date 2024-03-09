櫻桃小丸子配音員TARAKO逝世｜曾稱坦然面對死亡　將與摯愛重聚

陪伴香港不少小朋友和大朋友成長的日本經典動畫《櫻桃小丸子》（ちびまる子ちゃん）製作團隊傳出令人傷心的消息。主角小丸子的配音員TARAKO於3月8日逝世，終年63歲。此外日本漫畫大師鳥山明3月1日病逝，消息在8日公開——動畫界接連失去才華橫溢的從業員，各界難過又不捨，然而TARAKO生前曾稱無懼死亡，以及預期將可與已離世的父母、朋友和寵物團聚——這一點或可為粉絲帶來一絲安慰。



TARAKO的家人今日向富士電視台及其經理人轉達她的死訊，但沒透露她的死因。

日媒引述富士電視台相關人士稱她今年初身體出現不適狀況，但最近都有參與配音工作，對她離世的消息感到突然。

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因聲音酷似作者「成為小丸子」

TARAKO於1981年加入聲優界，憑《山T女福星》（うる星やつら）出道、港人熟悉的《相聚一刻》、《機動警察》、《麵包超人》中的角色，她也有份配音。她1990年為《櫻桃小丸子》的小丸子配音後，一直擔任這角色的配音員，長達35年。

在日本不少人民眾心目中，早已認為「TARAKO等於小丸子」。

《櫻桃小丸子》作者櫻桃子（さくらももこ）生前曾稱，小丸子的配音原本由他人負責，但在重新進行試音時，覺得TARAKO的聲音與自己相似，這就是TARAKO「成為小丸子」的原因。櫻桃子在2018年逝世。

在不少日本日心目中「TARAKO = 小丸子」（網上圖片）

歷喪親之痛 坦然面對死亡

TARAKO於2023年接受媒體訪問時談及個人生死觀，稱自己經歷過父母突然離世，對死亡不再有恐懼。她稱倘若她離開，屆時將可在天堂與父母、愛犬及貓以及朋友重聚。

櫻桃子離世時，TARAKO發悼文稱，希望有一天可以在天堂與對方再見。

如果我也去了那裏，請讓我們用相似的聲音聊很多很多天吧。 TARAKO

她曾說，假如自己去世，大家不用穿喪服出席，像平時會面一樣的衣着服飾就可以，以及在追悼她時上演她撰寫的舞台劇劇本。