調查指四成美國僱主避免聘用Z世代　抱怨部分畢業生帶父母面試

一項調查顯示，近40%的美國僱主會避免僱用應屆大學畢業生，因為他們認為，這些畢業生沒有為職業生涯做好準備。



《美國之音》（VOA）報道，這項調查於2023年12月訪問800名參與招聘的美國企業董事和高管，當中五分之一的人曾碰過應屆畢業生帶着家長來面試，21%遇過求職者拒絕在線上面試時打開攝像頭的情況。許多僱主也抱怨，受訪者不懂得用眼神交流、衣着不當以及使用不當語言。

首都華盛頓地區的會計和技術招聘人員康納斯（Michael Connors）認為，這項調查結果並不完全令人意外。他說：「歸根結底似乎是不夠認真。他們到底是想要這份工作，還是敷衍了事？」

康納斯和紐約伊薩卡學院（Ithaca College）戰略傳播學教授蓋耶斯基（Diane Gayeski）都認為，冠病疫情影響了近年大學畢業生的成長和成熟。

蓋耶斯基說：「他們高中的最後一年被嚴重擾亂了……他們大多無法在大學之前的那個夏天工作。即使進了大學，像嘉賓演講、實習、出國留學這樣的事情對他們來說也確實是無法獲得的。」她指出，這導致學生對自己參與職場的能力缺乏信心。

對Z世代而言，工作場所中欠多元化為他們的首要憂慮。﹙資料圖片﹚

近四成僱主傾向聘用年齡較大員工

38%的受訪僱主會避免聘用應屆大學畢業生，而傾向於聘用年齡較大的員工，並願意為這些員工支付更多工資或增加福利，例如允許更多遠程辦公。

近半數僱主曾不得不解僱應屆大學畢業生。63%的僱主說，一些應屆大學畢業生無法勝任工作量；61%的人指他們經常上班遲到；59%的僱主抱怨，他們經常錯過完成工作的期限。

康納斯認為，讓員工部分時間在家工作的做法，可能會導致年輕人缺乏進取心，他們需要指導才能在職業生涯中學習和進步。

儘管Z世代缺乏職業準備的情況在疫情期間變得更加嚴重，但康納斯指出，他這幾年以來一直看到這種趨勢。他幫助的一些年輕人似乎認為，工作與生活的平衡是理所當然的法定權利。

康納斯說：「這一代人更關心自己的愛好，以及能有滿足愛好的靈活性。就他們目前的處境和長期目標而言，他們不太受金錢或職業發展的驅動。每個人似乎都活在當下。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

