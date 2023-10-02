一部百元手機救2.5億文盲　印度首富解決國內5G世代「老大難」？

2016年，印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）旗下的Jio在國內推出移動網路時，曾為用戶提供了數個月的免費體驗，成功擴大了全國的上網人口。



近期，這位富商再有「新搞作」，於7月推出了售價僅為999盧比（約94港元）的4G手機，希望為約2.5億仍受困於2G手機的龐大農村居民提供互聯網服務，冀藉此長遠帶領國家趕上正處於5G革命風口的全球大趨勢，並推動莫迪政府作為改善公共服務和促進經濟增長途徑的「數碼印度」（digital India）政策。



這部不足百元的新手機，嚴格上來說並非一部智能手機，更類似上一世代的手機，附有一個鍵盤和非觸式小螢幕，還內置觀看電影和體育節目、串流音樂以及使用印度廣泛使用的統一支付介面（upi）系統進行數碼交易的應用程式。這部新手機旨在縮窄印度城鄉之間的移動網絡連接的巨大差距，為非智能手機用戶提供從2G過渡至4G移動網路的廉價選擇。

Jio董事長Akash Ambani（即安巴尼之子）表示，公司的目標使用者是那些「仍被困於2G時代，無法使用互聯網基本功能」的人。他指出，新手機的訂閱費用為每月123盧比（約12港元），包括無限通話和14GB流動數據，該月費計畫較當地其他電訊公司便宜約30%，為客戶提供的資料量更是其他公司的七倍之多，相信將吸引大批用戶申請使用。

Jio於7月推出了售價不足一百港元的4G手機，希望為約3.22億仍受困於2G手機的龐大農村居民提供互聯網服務。(Reuters)

此外，為確保這些設備和計畫能夠到達目標客戶手中，Jio會首先在相對偏遠的地區銷售這些設備和計畫，然後再向全國推廣。

印度科技分析師Varun Mishra表示，這款名為Jio Bharat的新手機雖只是一款入門級手機，適合首次上網的用戶，但亦由於用戶只需依賴基本功能，不會被智能手機上層出不窮的應用程式所困擾，他說：「憑藉熟悉的外形和互聯網連接，這款設備可以使大量印度人首次通過Jio的生態系統體驗數碼支付、互聯網資訊等關鍵服務。」

2G業務現時已成為印度電訊商的一個大煩惱，他們經常抱怨提供相關業務幾乎是虧本。除了僅提供4G網路的Jio之外，印度的其他三大運營商都有數百萬的2G網路使用者，但為避免用戶流失，這些公司都不敢率先關閉2G業務。因此，Jio通過推出一款廉價手機來改變市場格局的舉措，難免備受外界關注。

新手機嚴格上來說並非智能手機，更類似上一世代的手機，附有一個鍵盤和非觸式小螢幕。(Jio)

1/4人為文盲、窮人視手機為「共用設備」

印度近年一直希望推動國內的5G市場和數碼服務，並積極推動「數碼印度」政策，包括建設高速寬頻、公共網際網路、電子化服務、電子治理、資訊普及等，希望將國家打造為數碼化社會與知識經濟體。

惟迄今為止該國的市場很大程度上是供應驅動的，許多當地消費者並未將5G設備視作剛性需求。IDC印度研究總監Nikhil BatraBatra指出：「印度市場上主要是中國和韓國的手機品牌，幾乎所有的智能手機型號價格都在約300美元（約2,350港元）水平。」這意味着有大量不願或難以支付300美元買智能手機的印度人被排除在外了。

據印度政府的資料顯示，該國成年人口的人均國民年收入為20.42萬盧比（約1.92萬港元），但底層50%的人均年收入僅有53,610盧比（約5,047港元），亦平均一天僅有約14港元。對這些印度低收入家庭來說，手機只是個共用設備，一個家庭一般只有一個人的手機可以上網，且通常是家中的男性。

印度有多達2.5億文盲，文字社交網路和聊天應用程式對他們毫無用處。(Getty)

因此，這個南亞大國目前擁有相當於美國全國人口的2G（即第二代行動通訊技術，除具有通話功能外，某些系統並引入了SMS簡訊功能）手機用戶，他們大多數是生活在國內貧困農村地區的中老年人和家庭主婦，他們僅將手機當作通話和短訊的工具，幾乎沒有接觸互聯網和移動支付，也缺乏動力購買價格往往高達10,000盧比（約941港元）的5G智能手機。

儘管Jio這次推出了「窮人恩物」般的新手機相信有一定的吸引力，讓農村居民不需要花大錢就能買到可上網的手機，但部份做法卻為人詬病，例如新設備沒有預裝Facebook和Whatsapp，也沒有安裝它們的任何方法。當地輿論認為，印度人對於社交網路和資訊應用必不可少，何況印度人使用這兩個應用程式的人數超過了所有其他國家的人。

不過，IDC印度副總裁Navkendar Singh表示，這也反映了印度社會的多樣性，以及深入印度社會各個角落的難度。他指出：「印度人口眾多，與一些國家不相上下，但他們卻不知道如何使用智慧手機。每四個15歲以上的印度人中（約2.5億人）就有一個是文盲，文字社交網路和聊天應用程式對他們毫無用處。」但他們知道如何使用基本的手機撥打語音電話，且和其他印度人一樣熱衷於娛樂，而使用upi 是吸引他們升級手機的主要原因。

莫迪政府近年積極推動發展5G，並推出「數碼印度」（digital India）政策。(Getty)

安巴尼的真正野心？

誠然，Jio深深明白到只有降低購買手機的成本，才能將這些貧窮人口納入印度的4G移動互聯網中，惟該公司的野心遠不止於打開更大的智能手機市場，搶佔手機市場份額或許才是他們真正的目的。

市場分析機構IDC的資料顯示，截至去年9月，印度擁有全球第二大電訊業，用戶基數高達11.7億人，且還在迅速增長。該機構預測，印度於2026年將成為全球5G的主要市場，並將主導5G網路的增長。另一家市場分析機構Counterpoint Research則估計，印度目前有近8,500萬支持5G的智慧手機用戶，5G手機在去年佔據32%的市場份額。到今年4月，印度約有逾50%的智能手機具備5G功能。這多少反映當地的5G市場潛力非常驚人。

另一方面，印度在全球手機品牌競爭中卻最激烈的一個，主要的競爭者是來自中國的小米、vivo、OPPO，還有美國的蘋果及韓國的三星等。截至今年第一季，小米在印度智能手機廠商市場中佔有最高的市場份額，達24.87%，其次是vivo（16.54%），三星（15.41%），Realme（13.96%）和OPPO（12.14%）。

印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）今次的如意算盤能否打響？(Getty)

透過新的廉價手機，Jio有望打破印度手機的固有市場格局，為該公司搶佔相當的市場份額，並為印度品牌爭取一席之地。IDC印度副總裁Navkendar Singh表示，Jio的主要目標是在公司平台和網路上吸引更多客戶，從而促進往後的交叉銷售服務。現時用戶只需要每月向Jio支付低廉的月費，但當客戶在三四年內升級手機時，他們會在某個時間點選擇更先進的功能手機或低成本智能手機。

的確，安巴尼的低價策略曾在2016年取得成功，今次故技重施為國內農村貧困人口趕上國家技術進步列車的如意算盤能否打響卻尚未可知，但相信這種「以本傷人」的策略將侵蝕其他印度電訊公司的顧客基礎。Jefferies India分析估計，Jio新機價格較當地同類功能電話平均價低約20%，或可吸引多達2,200萬名用戶轉用，並可能令業界二哥Bharti Airtel每年流失1,100萬名用戶。