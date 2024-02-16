美國少女遇車禍撞飛勾住電線掛半空逾1小時　歷21次手術截肢保命

美國愛達荷州一名少女3年前遭遇了一場可怕的車禍，當時她被撞擊力道甩飛到空中，斷了一條腿還懸掛在電線上一個多小時才等到救援，雖然幸運撿回一命，卻永遠失去了那條斷腿。



19歲的肯妮迪（Kennedy Littledike）在2021年5月22日發生車禍，當時16歲的她正經歷一場痛苦的分手，為了散心，她和兩名朋友開車看日落，沒想到就在回程時的路上她因為哭泣分心而偏離了車道，撞上一根電線桿。

肯妮迪和她的兩個朋友納基亞（Nakia Molina）和雅各（Jacob Rasmussen）在車禍中受重傷，3人都從車裏飛出去。「當時我們都沒有繫安全帶，車輛翻覆時，我是第一個飛出去的，不過我沒有掉在地面上，而是用斷腿掛在電線上的。」

肯妮迪2年前遇上一場嚴重車禍，將她往後的人生都改變！（按圖了解）

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當鄰居和家人發現他們時，納基亞已經昏迷不醒，而雅各則是血流不止。雖然這兩名青少年都受到了椎骨粉碎和骨折等嚴重傷害，但後來已完全康復。

至於肯妮迪，她被彈射到9米高的空中，但所幸她掉在電線上，救了她一命。

肯妮迪說，在被甩飛的過程中，她的手臂被扯斷了，大腿骨也折斷掛在電線上，就垂在她的臉旁邊。雖然掛在電線上使她觸電，但同時她手臂上的大動脈也被燒焦，讓她免於大出血。

死裏逃生的肯妮迪共接受了21次大大小小的手術，其中包括5次截肢手術，最終她失去了一條腿。

車禍發生後，肯妮迪透過分享自己的故事以及她獨特的幽默感，在社群媒體上建立了影響力。

肯妮迪說，「在車禍發生之前，我一直在與心理健康作鬥爭，我想輕生，我從來沒有真正計劃過我的未來，因為我認為不會有這樣的未來。我過得並不開心。」但現在她回想起來，只覺得當時的自己真可憐。如今她雖然失去一條腿，處境更困難，但她表示自己比以前更快樂，更懂得珍惜擁有的一切。

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