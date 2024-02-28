愛爾蘭婦車禍受傷索償643萬　敏捷「拋樹」照曝光後遭駁回

英媒2月25日報道，一名愛爾蘭女子2017年因車禍受傷後，聲稱自己會5年無法工作、與孩子玩樂，向保險公司索償65萬英鎊（約643萬港元）。但她2018年時贏得「拋樹」比賽，更被拍下照片登報，可見動作敏捷有力。法院因而駁回索償案。



《衛報》25日報道，36歲的Kamila Grabska於2018年1月曾在一場慈善聖誕樹拋擲比賽中獲勝。當時照片顯示，她獨力將一棵約5英尺（約1.5米）高的雲杉拋起。法官形容她的動作「非常敏捷」，認為她索償的說法是完全誇大，決定駁回該案。

她2017年遇上車禍，乘車遭後車撞擊，導致頸、背受傷。她之後辭去工作，並領取傷殘補助金。她已婚，育有兩個孩子。

報道指，Kamila Grabska在參賽數天後曾與醫生交談。她聲稱自己舉起重物時會感到刺痛，有時長達半天無法下床。她否認偽造傷勢，並在庭上指自己「試圖正常生活」，雖然她在照片中看來很高興，但「仍然感到痛苦」。

除參加拋樹比賽，亦有影片拍到她在公園訓練狗隻，時間超過1小時。影片後成呈堂證供。

↓ Kamila Grabska孩子的學校曾發文恭賀她在拋樹比賽勝出 ↓

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