拜登：TikTok剝離法案倘通過將簽署　特朗普「一語道破」背後目的

據路透社報道，美國總統拜登當地時間3月8日表示，若美國國會通過迫使將字節跳動剝離TikTok的法案，他將予以簽署。



據悉，當地時間3月5日，美國國會眾議院「美中戰略競爭特別委員會」公佈一項立法提案，要求中國科技公司字節跳動在165天之內剝離旗下短片應用程序TikTok，否則蘋果、Alphabet、Google及其他公司運營的應用商店就不能合法提供TikTok，也不能為字節跳動旗下應用提供網絡託管服務。僅兩天之後，美國國會眾議院能源和商務委員會就以50比0全票表決通過該提案。

美國眾議院計劃下週就該法案進行投票。

拜登對記者說：「如果他們通過，我就簽署。」

美國司法部告訴眾議院能源和商業委員會，剝離TikTok而不是禁止TikTok的法案將使政府處於更有利的法律地位。

而美國前總統特朗普發文說：

如果幹掉TikTok，那Facebook和朱克伯格的業務將會翻倍。」 他還寫道，「我不希望在上次選舉中作弊的Facebook做得更好。他們才是（美國）人民真正的敵人

TikTok方面一再強調，該應用程序沒有、也不會與中國政府分享美國用戶數據，並認為眾議院的法案等同於禁令。目前還不清楚中國是否會批准任何出售，也不清楚TikTok是否會在六個月內被剝離。

TikTok方面在當天投票後再次回應稱，這項立法將產生一個注定的結果：在美國全面禁止TikTok。美國政府正試圖剝奪1.7億美國人自由表達的憲法權利。這一決定將損害數百萬企業，讓博主失去觀眾，毀掉全美無數創作者的生計。

路透社強調，TikTok在美國很受歡迎，該法案在大選年獲參眾兩院批准可能很難。上個月，拜登競選團隊加入了TikTok。

另據《紐約時報》報道，3月7日當天，TikTok向其用戶推送了可能會被美國國會立法封禁的消息，大量TikTok用戶「潮水般」致電美國國會辦公室，要求議員投票反對該法案。對此，有眾議員直指TikTok「脅迫」用戶抵製法案，TikTok則反擊稱，美國國會議員聽取選民民意才是他們的真正職責所在。

中方已就相關問題多次表明立場。中國外交部發言人毛寧此前表示，美方在沒有任何證據證明TikTok威脅美國國家安全的情況下，一再對有關企業搞有罪推定，無理打壓。她強調，專業的問題應當通過專業的方式來解決，打壓別人，不能讓自己更強大。美方應當切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的環境。