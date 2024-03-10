趙安吉疑做錯一事連人帶車溺斃　死前恐慌致電求援　眾人欲救無從

美媒3月8日還原美國勞工部與運輸部前部長趙小蘭的胞妹、福茂集團（Foremost Group）董事長兼行政總裁趙安吉2月死於車禍的經過，指她駕駛一輛特斯拉（Tesla）電動車時疑因「入錯波」，導致座駕墜塘。調查顯示事發後她曾急急致電朋友求救，惜已返魂乏術。



《華爾街日報》在訪問了趙安吉的家人及關係密切的人、了解案件經過或當時在場的警方，並審查執法文件後，梳理出這宗案件的來龍去脈。

趙安吉2月9日邀請她在哈佛商學院認識的7位女友到她位於德州奧斯汀（Austin）的牧場度假。

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趙安吉晚上11時30分準備返回主屋。由於當晚天氣寒冷，她決定駕駛其特斯拉Model X返回主屋。這趟僅4分鐘的車程卻造成憾事。幾分鐘後，趙安吉驚慌地給一位朋友打求助電話，說自己開車掉頭時，意外把前進檔打成倒車檔，車子不斷後退，最終愈過路堤，正在快速下沉。

朋友在電話中聽到對方語氣急促，不斷在求救，這才知道她出事。

報道指她以往在駕駛Tesla時也曾犯同樣的錯誤。

朋友接報後立刻趕到現場，有人則報警。

布蘭科縣（Blanco County）消防局指出，因該莊園十分偏遠、加上內部地形崎嶇，大型車無法在其中行駛，救援員被迫徒步前往。人們抵達現場時距離接報已過了24分鐘，她的車輛已完全沉入水中。但警員還是曾經站上車頂，嘗試打開一扇車窗救人。

她被救出來時為時已晚，即使救證實當場死亡，她沒被送院，也沒進行驗屍。

Tesla Model X(Tesla)

汽車安全專家說，汽車沉入水中後，司機約有1分鐘的時間搖下車窗逃出來。但對於特斯拉Model X等新型汽車，司機可能只有幾秒鐘時間按下按鈕，在水位升得太高前搖下車窗。之後，唯一的逃生方式就是打破車窗。

惟要在水下打破鋼化玻璃或更堅固的夾層玻璃幾乎不可能，而特斯拉Model X車型正是使用這類玻璃。

美媒《商業內幕》稱，關於趙安吉的特斯拉如何墜入池塘的細節此前未被警方公布。

布蘭科縣公共訊息官員2月29日在給德州總檢察長的信中寫道，儘管初步調查表明這是一宗不幸的事故，但治安官辦公室仍在將這宗事故作為刑事案件調查，直到有證據表明案件沒有犯罪性質。

趙安吉的丈夫布雷耶（Jim Breyer）星期五晚就上述消息在X平台發帖寫道：「我們的心都碎了。」

趙安吉1973年出生在美國，祖籍上海嘉定，是美國前勞工部長趙小蘭的妹妹，從2018年起擔任福茂集團的董事長兼首席執行官。趙安吉曾是中國銀行的董事會成員，也曾擔任中國國際貿易促進會副會長。

《紐約時報》稱，趙安吉和父親趙錫成（兩人都是美國公民）是少數在中國最大企業的董事會任職的外國人。他們都曾是中國國企船舶集團的董事，為中國軍方、福茂集團等客戶製造船舶。