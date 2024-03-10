烏媒：烏克蘭前總司令扎盧日內體檢不達標解除現役

烏克蘭外交部8日宣布，烏武裝部隊前總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi）將擔任駐英大使，而這距離其被解職已過去了一個月。



烏媒消息稱，扎盧日內在此之前，同烏軍前總參謀長沙普塔拉（Serhiy Shaptala，暫譯）都接受了烏克蘭軍事醫療委員會的體檢，之後紛紛被宣布健康指標不符繼續服兵役的要求，這意味兩人已被解除現役。

綜合《烏克蘭真理報》、俄新社消息，扎盧日內早在上個月就被解除烏軍總司令職務，但直到1個月後才宣布扎盧日內不符兵役要求，而這種滯後可能源自扎盧日內現役身份保留的法律層面問題。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）2023年6月28日出席烏克蘭國會紀念憲法日的會議。（Reuters）

由於烏克蘭國防部和澤連斯基此前都沒有向扎盧日內提供任何符合其履歷的崗位，扎盧日內清楚自己的才能無處發揮，甚至連在國防大學任教都不可能。於是他早在2月就遞交了退出現役申請，以便尋求更好的發展，但該申請卻滯留在國防部長烏梅洛夫的辦公桌上數周。

報道認為，對烏軍的監管體系改革還未完善，無論是國防部長還是總統，都未能明確規定具體誰才可以解除烏軍總司令的現役身份。但如果被證明其因健康問題不符兵役要求，按照規定將會在2個月後停止發放所有戰鬥補貼和服役補貼。

烏軍Facebook專頁上發布的澤連斯基與扎盧日內合照。（Reuters）

目前，烏克蘭國防部未對烏克蘭真理報的置評要求做出回應。

公開資料顯示，扎盧日內現年50歲，被仰慕者稱為「鐵將軍」。他於2021年7月被澤連斯基任命為總司令，自2022年2月俄烏衝突以來一直負責監督烏克蘭的軍事行動。當地時間2月8日，烏克蘭總統澤連斯基簽署總統令，解除扎盧日內總司令職務，並任命烏克蘭陸軍司令瑟爾斯基為新一任武裝部隊總司令。

外界長期傳聞澤連斯基和扎盧日內之間存在着緊張關係。而扎盧日內在烏克蘭軍隊和民間又享有聲望，被認為在俄烏衝突中發揮了巨大作用。去年12月公佈的一項烏克蘭民意調查顯示，88%的烏克蘭人表示信任扎盧日內，而僅有62%的人表示信任澤連斯基。另一份今年3月公布的調查顯示，如果烏克蘭在2024年舉行總統大選，扎盧日內將毫無疑問獲勝。

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