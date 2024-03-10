以色列建成749號公路　將加沙地帶「一分為二」

撰文：成依華
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據英國廣播公司（BBC）3月10日報道，根據衛星圖像顯示，以色列軍隊（IDF）完成修建一條從東至西橫貫加沙地帶北部的新公路。這計劃被稱為749號公路（Highway 749）或Netzarim Corridor，外媒形容此猶如把加沙地帶「一分為二」。

以軍向BBC指，他們希望取得作戰的「立足點」，藉此計劃促進部隊隊員與裝備的調動。不過專家則擔心公路是用來作為屏障，阻止巴勒斯坦人返回在加沙北部的家園，也有人認為這顯示以色列計劃在戰爭結束後繼續留在加沙地帶。

報道指，在這條新公路中，東部靠近以色列邊境的第一段公路是在2023年10月底至11月初建成，其餘大部份新路段是2024年2月和3月初建成。新公路比加沙地帶的典型道路更寬廣。

以色列一家電視台2月曾報道這公路，並指其代號為「749號公路」。

國防情報公司Janes的分析員指，根據電視台的片段，可以看到路面的類型適合讓履帶式裝甲車駛過。

以色列總理內塔尼亞胡的前國安顧問Jacob Nagel則指，新路段的目標是在應對新威脅時為安全部隊提供快速通道，並形容這是一條將北部與南部分開的公路。

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