李輝訪問烏克蘭　新加坡專家指出此行重點

中國政府歐亞事務特別代表李輝上週抵達基輔訪問，僅短暫停留半天，比他10個月前訪問烏克蘭兩天時間大幅縮短，此行也未獲烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會見。中國外交部在李輝訪烏後以「坦誠友好」簡短形容此訪，但罕見未提供李輝在當地的任何表態發言。



受訪學者分析，中歐在俄烏戰爭問題上分歧擴大之際，李輝此行透露出北京在烏克蘭問題上的政治立場沒有任何調整，同時也不尋求在調停工作上取得突破，因此讓歐洲、烏克蘭對中國政府代表到訪不抱任何期待。

李輝3月2日開啟烏克蘭危機第二輪穿梭外交，是他時隔10個月再訪俄烏歐斡旋，此次先後訪問俄羅斯、歐盟總部、波蘭、烏克蘭、德國和法國。

中國外交部上周五（3月8日）簡短發布消息說，李輝上周四（7日）中午乘火車抵達基輔，傍晚結束對烏國的訪問並同樣乘火車離開，期間與烏克蘭總統辦公廳主任葉爾馬克（Andriy Yermak）、第一副總理斯維里堅科（Yulia Svyrydenko）、外長庫列巴（Dmytro Kuleba）等就烏克蘭危機進行「坦誠友好會談」。

葉爾馬克在與李輝會後發表的聲明中，則表示讚賞與中國的夥伴關係，並希星期四的會談將為兩國加深和加強關係再邁出一步。

圖為烏克蘭總統辦公廳主任葉爾馬克（Andriy Yermak）2024年2月25日在基輔出席會議。（Reuters）

烏克蘭官員也向李輝介紹前線戰況、黑海走廊穀物出口進展和交換戰俘工作，雙方也討論了澤連斯基的和平方案。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江接受《聯合早報》採訪時研判，李輝此行重點更多是放在了解情況，而不再是向歐洲和烏克蘭解釋北京的政策立場，「在解決俄烏問題上，他（李輝）也沒有展現任何意圖，要做任何實質性的事情」。

李明江指出，李輝在訪烏之前的談話已清楚表明，北京在烏克蘭問題上的政治立場沒有任何調整，這也導致歐洲、烏克蘭對李輝再度到訪不抱任何期望，認為與他的互動接觸「象徵性大於實質性」。

自俄烏戰爭爆發以來，中國沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭，也不配合西方對俄制裁，還不斷加強對俄貿易，並以勸和促談的中立者、調停者角色自居。

烏克蘭官員星期四也向李輝展示朝鮮製造，並提供俄羅斯用以攻擊烏克蘭的導彈和武器碎片。

圖為中國政府歐亞事務特別代表李輝2023年6月2日在北京主持新聞發布會。（Reuters）

李明江分析，烏克蘭意圖非常明顯，就是希望中國施加外交影響力，讓朝鮮停止對俄供應導彈武器。但中國這兩年在俄烏戰爭問題上最核心的目標是「不要得罪俄羅斯」，預計在平壤向莫斯科提供武器的問題上，北京不會對朝施壓或做任何協調。

俄烏戰爭近期再度衝擊中歐關係。歐盟2月21日對俄羅斯實施新制裁，首次把疑似為俄羅斯提供援助的中國公司納入制裁名單。

李輝3月4日抵達布魯塞爾與歐盟官員會談，連續兩天對歐盟將中國企業列入最新對俄制裁名單表示反對，敦促歐盟無條件取消這項單邊制裁。

在結束訪烏後，李輝星期六（9日）則同德國外交部國務秘書巴格爾（Thomas Bagger）舉行會談，表示當前衝突對抗有進一步升級的風險，不符合國際社會的共同利益，中國願同德國一道支持適時召開各方平等參與的和平會議，為盡快停火止戰鋪路搭橋。

本文獲《聯合早報》授權轉載

