國情咨文：戰爭和種族滅絕仍是美國的手段

和平無法在無休止的軍事計劃中尋獲，而只能在外交與和平談判的路途中找到，對話和談判為持久解決方案鋪平了道路。



作者：Melissa Garriga，反戰團體粉色代碼CODEPINK傳播和媒體分析經理



拜登總統的國情咨文演講明確了一件事：戰爭、種族滅絕和軍國主義仍然是美國的方式。從加沙到烏克蘭，從中東到國家的邊境，軍國主義的暴力造成的損失是無法估量的。我們會看到資本主義和美帝國主義（ U.S. imperialism）助長的破壞循環結束嗎？

首先，讓我們解決戰爭中的白象。演講開始前，民主黨女性領導人身穿白色衣服，向婦女和女權主義致敬。但我們要明確一點，無論是女性還是男性投擲炸彈，結果都是一樣的：婦女和兒童被殺害，社區被摧毀，未來被抹殺。與戰爭和種族滅絕同流合污沒有女權主義可言，對被壓迫者的呼聲視而不見也沒有榮譽可言，他們正力竭聲嘶要求我們停止發送殺害他們人民的炸彈。

拜登在演講開始時呼籲提供更多資金來資助烏克蘭戰爭。然而，自從俄羅斯入侵烏克蘭、花費超過千億美元並失去無數生命以來的兩年裏，烏克蘭人並沒有更接近和平。和平無法在無休止的軍事計劃中尋獲，而只能在外交與和平談判的路途中找到，對話和談判為持久解決方案鋪平了道路。

是時候停止向以色列供應武器，或停止假裝關心巴勒斯坦人的生命了。

然後他繼續搬弄出保護民主的必要性，白宮和國會卻不斷忽視美國大多數希望加沙立即停火的人，特別是拜登自己的大多數選民基礎。真正的民主不僅實現在投票箱，是超越投票箱以外。然而，拜登卻選擇忽視那些讓他上台的人。

除了「保護民主」之外，拜登還誓言要保護環境。但對軍國主義的貢獻卻不容忽視。美國軍方是全球最大的石油消費國之一，對溫室氣體排放做出了重大貢獻。寶貴的資源沒有投資再生能源並支持公正轉型，而是被浪費在戰爭和衝突中，這些戰爭和衝突蹂躪地球並加速氣候變遷。

以巴衝突：2024年3月2日，加沙城糧食嚴重短缺，平民湧向裝有麵粉的援助卡車。（Reuters）

拜登對以色列在加沙的種族滅絕和佔領巴勒斯坦的支持是我們國家道德結構的污點。他在講話中也表達了這種支持。他試圖利用謊言和未經證實的說法使以色列對10月7日的種族滅絕反應合法化。然而，無論他如何試圖編造它，無辜人民（主要是婦女和兒童）每天遭受的死亡和破壞在以色列是不合理的。政治聯盟或戰略利益的名稱。沒有任何東西，絕對沒有任何東西可以為種族滅絕和種族清洗辯護。

拜登明確表示，戰爭、種族滅絕和軍國主義仍然是美國議程的首要議題。這將使我們所有人付出高昂的代價。

拜登對以色列無數戰爭罪行的最新回應是在加沙沿岸建造一個「臨時」港口，以允許人道主義援助進入被圍困的土地。但臨時港口並不能阻止美國製造的炸彈造成的永久死亡和破壞。是時候停止向以色列供應武器，或停止假裝關心巴勒斯坦人的生命了。

拜登明確表示，戰爭、種族滅絕和軍國主義仍然是美國議程的首要議題。這將使我們所有人付出高昂的代價。他必須聽取公眾的要求：停止炸彈，停止我們邊境的軍事化，停止導致人們捱餓的非人道封鎖。許多媒體將拜登的演講描繪成強大和積極的，但請不要誤會——一個依賴他人死亡和破壞的國家是一個軟弱的國家。

我們迫切需要領導人將外交置於破壞之上，將同情置於衝突之上，將人性置於傲慢之上。只有這樣，我們才能真正宣稱自己是一個致力於正義、平等、追求所有人和平的國家。在那之前，我們將繼續是一個致力於戰爭和種族滅絕的國家，永遠無法找到持久和平。

原文"State of the Union: War and Genocide Are Still the American Way"（9/3/2024）刊登於Common Dreams, 香港01編譯