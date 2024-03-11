齋戒月開始　以色列哈馬斯停火談不攏　穆斯林難過度節

沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾（Qatar）宣布齋戒月3月11日展開。隨着齋戒月的來臨，全球穆斯林社群都在準備迎接這個重要的宗教節日。然而，讓人感到遺憾的是，以巴衝突在這個特殊的時刻仍然持續，短期內停火止戰的機會渺茫。



穆斯林按照一個由12個月組成、每年354或355天的陰曆來計算時間，他們根據新月的出現來標誌齋戒月的開始。

齋戒月是伊斯蘭曆的第9個月，全球有超過18億穆斯林參與其中。在這個特殊的月份里，穆斯林從黎明到黃昏會進行禁食。

沙特政府透過國營傳媒沙特通訊社（SPA）公布，他們發現新月出現後，齋戒月3月11日展開。阿聯酋與卡塔爾其後也宣布11日展開齋戒月。

齋戒月展開前夕的晚上，穆斯林通常會進行特別的晚禱。圖為2024年3月10日，穆斯林在埃及開羅古城的清真寺參加晚禱。（Reuters）

半島電視台指，當世界各地的穆斯林歡迎齋戒月時，以巴衝突卻給這個特殊的時期蒙上陰影。加沙北部至少170萬人流離失所，超過3.1萬人死亡，還發生饑荒，家家戶戶幾乎沒有食物或水來開齋。

齋戒月的開齋是一個重要的宗教儀式。根據伊斯蘭教的教義，穆斯林在齋戒月期間每天從黎明開始禁食，直到日落時結束。他們會在每天的黎明前進食一頓稱為蘇食或蘇胡爾的早餐，日落時進行開齋的儀式。

穆斯林通常會先進食一些甜食、水果或開齋的特殊食品，然後再進行正式的開齋餐。