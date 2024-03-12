美國情報界威脅評估報告：中俄伊朗或干預大選　可能利用TikTok

美國情報機構遞交國會參議院的書面報告指出，俄羅斯、中國和伊朗都可能會想方設法影響2024年的總統大選。編按： 美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）3月12日出席眾議院情報委員會聽證會時稱，中國可能會利用字節跳動旗下的短片分享應用程式TikTok（抖音海外版）影響美國大選。



情報機構星期一（3月11日）遞交給參議院情報委員會的年度報告列舉了美國面臨的最大「全球威脅」。它稱北京的目的是，把對中國的批評者邊緣化並放大美國的社會矛盾。

彭博社引述報告說，「從對包括國防部在內的高級軍官的清洗來看」，中國領導人「幾乎肯定擔心腐敗對軍隊戰鬥力和可靠性的持續影響」。

美國情報官員經常在全球威脅聽證會上發表直率和政治敏感的評估，而此次無論是書面報告證詞還是當場作證也都不例外。出席聽證會的高級官員包括國家情報總監海恩斯（Avril Haines）、聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）和中央情報局局長伯恩斯（William Burns）。

這些情報機構負責人指出，北京認為來自華盛頓和其他國家的外部壓力加劇了其內部挑戰。

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗・雷（Christopher Wray）及美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）等美國軍方及情報界人士2024年3月11日出席在美國國會山莊舉行參議院情報委員會聽證會，就全球對美國安全的威脅作證。（Reuters）

他們說：「中國將華盛頓針對北京的競爭措施視為美國更廣泛從外交、經濟、軍事和科技上遏制其崛起的政策之一。」儘管如此，報告指出，當中國認為緩和與華盛頓的緊張關係有利於其利益時，他們就會繼續尋求這樣的機會。

情報官員還認為，烏克蘭戰場的僵局正出現有利於莫斯科的勢頭轉變。他們說：「這種僵局發揮了俄羅斯的戰略軍事優勢並使勢頭日漸轉向有利於莫斯科的一面。」

這份聯合報告還對以色列-哈馬斯戰爭的區域升級風險發出警告。他們說哈馬斯對以色列的武裝抵抗可能會持續數年，而加沙衝突可能會對恐怖主義產生代代相傳的影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

