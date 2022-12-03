美國將中俄伊朗等國列為宗教自由特別關切國家

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12月2日發表聲明，稱根據《1998年國際宗教自由法案》（International Religious Freedom Act of 1998），將中國、俄羅斯、伊朗、朝鮮等國家列入特別關切國家名單，指這些國家的宗教自由受到侵犯。



美國國務院刊登布林肯的聲明，被列入特別關切名單的國家包括緬甸、中國、古巴、厄立特里亞（Eritrea）、伊朗、尼加拉瓜（Nicaragua）、朝鮮、巴基斯坦、俄羅斯、沙特阿拉伯、塔吉克（Tajikistan）及土庫曼（Turkmenistan），華府認為這些國家參與或容許嚴重侵犯宗教自由。

另外他亦將阿爾及利亞、中非共和國、東非小島國科摩羅（Comoros）及越南列入特別監察國名單。而博科聖地（Boko Haram）、胡塞武裝（Houthis）、塔利班（Taliban）及俄羅斯華格納僱傭兵團（Wagner Group）等組織則被列為特別關切組織，其中華格納組織就因為在中非共和國的行動而「榜上有名」。

布林肯指出公布有關名單，是符合美國價值和保障國家安全利益，推動全球人權。有效保障人權的國家可以享有更和平、穩定及繁榮，亦成為美國更可靠的夥伴。他強調華府會繼續密切全球各國的宗教或信仰自由的情況，亦就這個問題定期與各國接觸。