菲律賓稱不考慮中國所提南海正常化建議 北京回應
撰文：許懿安
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菲律賓外交部3月12日稱已收到中國與海事相關的提案，但補充稱不予考慮，因它們違背菲律賓的國家利益。
菲外交部稱，中國其中一個提議是「堅持採取被視為默許或承認中國對菲律賓稱阿雲金暗沙（Ayungin Reef）的控制和管理的行動」，菲律賓「在不違反憲法或國際法的情況下不能考慮這樣的提議」。
菲律賓所指的阿雲金暗沙，中國稱仁愛礁，西方稱「第二托馬斯淺灘」Second Thomas Shoal）。
菲外交部是在回應《馬尼拉時報》一篇新聞文章，它引述一位身份不明的「中國高級官員」的話說，稱北京提出的南海局勢正常化的建議，菲律賓政府對此「無行動」。
《馬尼拉時報》引述中國官員的話報道，中國提出11份概念文件，其中提議管理仁愛礁和黃岩島週邊的漁業問題等。
菲外交部稱，部門一開始是希望談判保密，因此對中方披露雙邊討論敏感細節感到驚訝。
中國外交部發言人汪文斌12日稱「中國和菲律賓在南海不存在領土爭端。」他說，中國已向菲律賓提出「共同管控海上局勢」的倡議。
汪文斌稱「這體現了我們的誠意和善意。不幸的是，菲律賓沒有做出回應，而是在南海進行挑釁和侵犯，破壞了合作氛圍。」