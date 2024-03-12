菲律賓稱不考慮中國所提南海正常化建議　北京回應

菲律賓外交部3月12日稱已收到中國與海事相關的提案，但補充稱不予考慮，因它們違背菲律賓的國家利益。



菲外交部稱，中國其中一個提議是「堅持採取被視為默許或承認中國對菲律賓稱阿雲金暗沙（Ayungin Reef）的控制和管理的行動」，菲律賓「在不違反憲法或國際法的情況下不能考慮這樣的提議」。

菲律賓所指的阿雲金暗沙，中國稱仁愛礁，西方稱「第二托馬斯淺灘」Second Thomas Shoal）。

圖為2023年3月9日鏡頭下在南中國海有主權爭議的仁愛礁（菲律賓稱阿雲金暗沙，Ayungin Reef）上「坐灘」的菲律賓「馬德雷山」號登陸艦（Sierra Madre）。它自1999年開始擱淺於仁愛礁。（Reuters）

菲外交部是在回應《馬尼拉時報》一篇新聞文章，它引述一位身份不明的「中國高級官員」的話說，稱北京提出的南海局勢正常化的建議，菲律賓政府對此「無行動」。

《馬尼拉時報》引述中國官員的話報道，中國提出11份概念文件，其中提議管理仁愛礁和黃岩島週邊的漁業問題等。

菲外交部稱，部門一開始是希望談判保密，因此對中方披露雙邊討論敏感細節感到驚訝。

2023年12月10 日，菲律賓海軍警衛隊發布照片，顯示菲律賓一艘補給船在駛向中菲在南海有主權爭議的仁愛礁時，一艘中國海岸警衛隊船向它發射水炮。菲方聲稱補給船受損，需被拖走。（菲律賓海岸警衛隊 via Reuters）

中國外交部發言人汪文斌12日稱「中國和菲律賓在南海不存在領土爭端。」他說，中國已向菲律賓提出「共同管控海上局勢」的倡議。

汪文斌稱「這體現了我們的誠意和善意。不幸的是，菲律賓沒有做出回應，而是在南海進行挑釁和侵犯，破壞了合作氛圍。」