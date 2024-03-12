Airbnb終於出手保護租客　禁民宿房東裝置閉路攝錄鏡頭

Airbnb星期一（3月11日）發聲明稱，公司已決定禁止全球用戶在房產內安裝室內監控鏡頭，以保護住戶私隱。



美國廣播公司（ABC）報道，Airbnb曾允許房主在走廊和客廳等公共區域安裝監控鏡頭，但前提是必須在租客預定房子前的網頁上披露這一訊息，且監控鏡頭不能安裝在隱蔽位置。

然而，Airbnb在新公布的聲明中稱，為了「簡化公司關於安全監控鏡頭和其他設備的政策」，未來將不再允許用戶在外租房產內安裝監控鏡頭，並對室外安全監控鏡頭和其他設備（包括噪音分貝監測器）的使用實施了更嚴格、更全面的規定。

圖為路透社發布的設計圖片，2022年2月27日，一部手機顯示的Airbnb應用程式標誌。（Reuters）

由於多數Airbnb用戶都在物業內安裝了監控鏡頭，預計這一變動將對很多房主造成影響。

Airbnb說：「公司將繼續允許使用門鈴監控鏡頭和噪音分貝監測器等設備，這些設備能有效保護房主的私隱，讓房主監控房屋安全，提前預防未經授權的聚會等問題。」

不過，房主須在客人預訂前披露室外監控鏡頭的存在和大致位置。這些監控鏡頭也被禁止用來監控室內空間，且不允許出現在某些會涉及房客私隱的室外區域，比如室外淋浴間或桑拿房。

這些新政策4月30日起正式生效。

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本文獲《聯合早報》授權轉載

