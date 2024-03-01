旅遊騎象風險不容小覷：俄羅斯遊客被抓住　飛旋後重摔在地｜有片

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）齋浦爾（Jaipur）市的景點琥珀堡（Amber Fort）2月13日發生意外，2人受傷。行政部門禁止名為古里（Gouri）的雌象和牠的馴象夫提供服務。有動物保護組織稱牠被奴役多年，要求將牠送往動物保護區。



印度善待動物組織（PETA India）28日在社交媒體X發布影片，一名俄羅斯女遊客13日準備攀爬至古里的後背，豈料牠突然用象鼻抓住她飛旋，接着狠狠甩出去，令她重摔在地。至於本來坐在象背的馴象夫，也因古里的行動失去平衡，直接從象背摔落地。

遊客其後被緊急送院，她腿部骨折。

古里2023年10月也曾攻擊一名男性小販，令他肋骨骨折。

琥珀堡是印度知名景點，它位於山上，遊客可從停車場騎大象到訪城堡的庭院。

PETA India指古里長年被人勞役，要求地方政府盡快將牠送到保護區，讓牠得以從創傷中恢復過。組織也要求停止提供這種服務。

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