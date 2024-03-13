擁美籍被擄以色列士兵證實已死　卡塔爾稱停火談判仍在進行

以色列軍方3月12日向家屬證實，一名據指被哈馬斯擄走、擁有美國及以色列雙重國籍的士兵，早於去年10月7日已在邊境被哈馬斯殺害，美國總統拜登（Joe Biden）對消息表示震驚。另外，卡塔爾外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）表示，停火談判仍在進行。



該名19歲雙重國籍士兵為Itay Chen，家人發聲明稱感到心碎。拜登表示，去年12月曾與Itay Chen的家人會面，並獲贈一個燭台，家屬當時指光明總會驅散黑暗，邪惡不會獲勝。拜登在聲明中重申，向所有人質家屬承諾，將繼續致力讓他們的親人帶回家。

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載200噸物資船駛離塞浦路斯

與此同時，以拖行駁船方式運送200噸糧食及物資的救助船，12日駛離塞浦路斯的拉納卡港（Larnaca port），為海上人道走廊試點項目的第一艘船，這次援助任務主要由阿聯酋資助。塞浦路斯官員表示，前往加沙的航程為390公里，可能需要兩天時間。

另外，美國軍方官員12日表示，當日與約旦空軍一同向加沙北部空投物資。

以軍續炸加沙24小時逾70死

以巴衝突持續，加沙衛生部12日表示，自去年10月7日以來，已有31,184名巴勒斯坦人死亡，超過72,000人受傷。僅在過去24小時內，就有至少72人死亡。該部門又稱，已有27人因營養不良和脫水而死亡。

卡塔爾外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）同日指出，停火談判仍在進行，以色列及哈馬斯就達成共識仍有距離，局勢仍「非常複雜」。但安薩里稱，仍對齋戒月期間達成協議保持希望。