美國向烏克蘭「擠出」3億美元軍援　沙利文：彈藥或僅夠撐數週

美國政府3月12日宣布，將向烏克蘭提供價值3億美元的軍事援助，這是近幾個月來首次採取此類行動。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）稱，這將有助烏克蘭維持一段很短的時間，遠遠不足以滿足戰場需求，也無法阻止烏克蘭耗盡彈藥。



他說：「這批彈藥只夠烏克蘭的槍枝響好一陣。」他稱，彈藥大約幾週就可能用罄。

沙利文表示，新公布的3億美元款項，是來自國防部合約開支的意外節省，將用於提供用於「海馬斯」（HIMARS）火箭發射系統的彈藥。

2023年4月26日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos）來到三描禮士省（Zambales）聖安東尼奧（San Antonio）觀看美菲「肩並肩」聯合軍事演習。圖為實彈演習開始前，他在一名美軍陪同下走在「海馬斯」（HIMARS）遠程火箭炮系統附近。（Reuters）

丹麥國防部3月12日發聲明稱，將向烏克蘭提供價值約23億丹麥克朗（約3.366億美元）的新軍事援助計劃，包括CAESAR自走炮系統和彈藥。

另外，路透社引述外交消息稱，歐盟各國即將達成協議，向歐洲和平融資機制（European Peace Facility）注入50億歐元（約54.6億美元）以援助烏克蘭。

此消息發布之際，拜登要求向基輔提供的額外撥款，因為國會共和黨人阻攔而無進展。

另外，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和總理圖斯克（Donald Tusk）12日正在華府訪問，預定稍後時間與拜登會面，討論如何加強對烏克蘭的支持。