TVB新聞女王黃珊驚爆皮膚病需長期服藥　2原因壓力爆煲陷中年危機

無綫新聞部首席主播黃珊，以凍齡有術見稱，從外表根本看不出已是44歲及一仔一女之母。眾多周知不是人人都襯短髮形象，但黃珊卻將短髮Handle得很好，更散發氣質知性美，難怪每次出Post都好多Like，更獲網民封為真正「新聞女王」！

黃珊憑藉專業知性形象，成為網民心目中的「新聞女王」！（電視截圖）

黃珊是無綫首席主播，完全看不出她已44歲！（電視截圖）

黃珊早前慶祝完44歲生日。

近日她再Post相，獲網民大讚顏值又升級，揮低不少女明星。不過原來黃珊近日驚爆皮膚病，她解釋是因為工作排山倒海，以及為家中「長者」疲於奔命，情緒壓力太大所致，又透露幾位醫生都說要長期服藥，「看了好幾個醫生，都說要長期服藥，『醫生，到底是否慢性蕁麻疹？我擔心有別的問題』『你千萬不要擔心，你一憂慮，恐防病情會更嚴重』」

黃珊近日照出的新相超靚女，獲讚靚過女明星。（IG@toniwongshan）

黃珊卻驚爆自己因工作壓力大和要照顧家中「長者」疲於奔命。（IG@toniwongshan）

黃珊口中的長者其實是她的16歲愛犬Monkey，她說Monkey已是狗界「婆婆」，近月連做兩次手術，不但失禁、走兩步就要抱，更性情大變，令她非常憂心和無奈，「岀出入入醫院N次，如果大吉利事真長老更頭痛。」

黃珊所說要照顧的「長者」，原來是16歲的老狗Monkey。（IG@toniwongshan）

Monkey是狗界「婆婆」，相當於人類80歲，近年有很多健康問題，也要做手術，但黃珊依然花盡心機悉心照料。（IG@toniwongshan）

她說自己跟不少中年人一樣「上有高堂下有細路」，結果將自己排到最後，以為做了運動、吃得健康就等於有照顧自己，但原來未夠，「怎料有天身體告訴你，原來從未注意過自己的精神健康，所以『Train』身重要，『Train』心更不容忽視，身心同樣強大，才有資格照顧別人。」她說現時提醒自己要慢慢來、深呼吸，每次只專注一件事，最後更表示：「困難天天都多，一天的難處一天當就夠。」不少人都留言鼓勵黃珊，又分享治療蕁麻疹的偏方，祝福她早日康復。

黃珊常常為一對仔女做蛋糕，但為了照顧家人，總是把自己排到最後（IG@toniwongshan）