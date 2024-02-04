京城怪物｜關於韓韶禧你不知道的5件事　手上刺青原來另有意思

2023 年末至今討論度相當高的韓劇《京城怪物》由朴敘俊、韓韶禧、金秀炫、金海淑和魏嘏雋等人聯合演出，第一季故事背景設定在 1945 二戰時期，描述了政治、人類貪婪與怪物等多元內容，刺激又奇幻的劇情也讓該劇開播後，便登上Netflix排行榜！



其中，女主角「韓韶禧」過去以《夫婦的世界》打開知名度，更被媒體稱為「最美小三」，在《京城怪物》中她的演技也再次受到讚賞，勇於挑戰各種不同角色的她，無論是在戲中、私下都充滿了獨有的魅力，一起來看關於韓韶禧的5個小故事！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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韓韶禧陰錯陽差踏入演藝圈

在韓國演藝圈中，韓韶禧算是相對較晚出道的演員，她透露 22 歲時申請上了法國的大學，但當時規定戶頭需有 6000 萬韓元存款，才會發放簽證給她，因此韓韶禧開始在酒吧打工，後來她發現擔任平面模特兒 2 小時就能獲得 300 萬韓元，就持續當服飾品牌的平面模特兒，後續接到 RITZ 餅乾的廣告，存款下子進帳 2000 萬韓元，很快的靠三支廣告存到了存款，而她現在的經紀人也是因為廣告進而接觸韓韶禧，讓她踏上演員之路，在 2017 年透過《重逢的世界》正式以演員身份出道。

韓韶禧由外婆一手帶大

韓韶禧在以演員出道前，家境並不算富裕，在她 5 歲時父母離婚，爾後由外婆一路辛苦撫養長大，也因為體恤外婆年事已高還要辛苦打工賺錢，韓韶禧在 20 歲那年帶著 30 萬韓元到首爾賺錢生活！出道爆紅後，韓韶禧也一直惦記著外婆，早先更花了 19.5 億韓元買下京畿道的別墅，把外婆接來首爾一起生活。

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韓韶禧憑藉《夫妻的世界》一夕爆紅

2017 年以《重逢的世界》李瑞媛一角出道後，韓韶禧接著出演了《金錢之花》、《百日的郎君》、《Abyss》等電視劇，而在 2020 年播出的《夫妻的世界》中，韓韶禧飾演狠奪人夫的小三「呂多景」，劇中她也展露曼妙的好身材，更完美詮釋厚臉皮的美艷小三形象，激情的戲碼也讓許多看得牙癢癢，在當時韓韶禧更被封為「最美小三」，也因此在韓國演藝圈中迅速打開知名度，呂多景也成為她的人生代表角色。

韓韶禧打破女演員既定框架

翻閱韓韶禧的社交平台，可以看見她私下穿搭偏好黑色系、酷帥的風格，妝容上也常以煙燻妝為造型，在出道前她的手上刺有代表婆婆生日的「生日花」刺青，但在成為演員後她也透過雷射洗掉手上刺青。此外，韓韶禧的嘴唇、眼下、眉毛以及顴骨處都有穿洞，超個性的打扮也讓她走出獨有的風格，也打破了大眾對於韓國女演員的既定框架。

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韓韶禧是宋慧喬的頭號粉絲

相信大家也很想知道偶像的偶像到底是誰吧！過往韓韶禧也被譽為「小宋慧喬」，兩人的外型與氣質十分相似，韓韶禧也時常會在社交平台上展現對宋慧喬的崇拜與喜愛。像是先前「 Korea’s Next Top Model 」第四季冠軍申賢智，在 Instagram 發出與宋慧喬的合照，並喊話韓韶禧：「宋慧喬是我的」，過沒多久韓韶禧便在該片貼文下回覆：「不是」、「不會放過你的」等幽默的留言。此外，宋慧喬過去也曾在韓韶禧拍攝《京城生物》時，送上應援咖啡車打氣，兩位女神的友情真是讓人羨慕呀！

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