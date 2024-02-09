日網票選10位正宗韓系美人　 秀智排第6　最美小三韓韶禧排第幾？

近年韓流當道，不少國家都深受韓國文化影響，除了追星之外，也十分熱衷討論戲劇與演員。



日前日本知名排行榜網站rankingoo分享了由近2000位網友投票的「新生代正宗韓系美人TOP 10」排行榜，包括「國民初戀」、「最美整型範本」都上榜，一起來看看結果吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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首先，第十名至第六名分別為高允貞、朴世阮、辛睿恩、金世正與秀智。其中，2016年出道的朴世阮與在《黑暗榮耀》中表現搶眼的辛睿恩共同獲得122票。網友對她們的評價都形容又美又可愛，除了都是第一眼美女之外，也經常在戲劇作品中詮釋各種樣貌。

接著，第五名至第一名分別為薛仁雅、南志鉉、金所炫、金裕貞與韓韶禧。薛仁雅在先前《社內相親》中可靠閨蜜的形象深植人心，私下的她又酷又可愛，極具綜藝感因此獲得許多觀眾緣。近年累積不少作品的南志鉉展現多變的樣貌，本就是素顏系美人的她也深受日本網友喜愛。「三金」之二的金所炫與金裕貞近年也都有代表作，兩人的美貌也隨著年紀增長越來越美麗，更是不少品牌愛用的代言人。冠軍韓韶禧自在《夫妻的世界》飾演「最美小三」後人氣水漲船高，近年更是合作不少韓劇男神。

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完整榜單：

1.韓韶禧

2.金裕貞

3.金所炫

4.南志鉉

5.薛仁雅

6.秀智

7.金世正

9.辛睿恩（共同獲得）

9.朴世阮（共同獲得）

10.高允貞



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