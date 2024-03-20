大S驚揭10年婚姻釀兩死一重傷　踢爆汪小菲出軌多女｜附完整聲明

藝人大S（徐熙媛）的前夫汪小菲因曾公開2人的離婚協議書內容，未隱匿相關個資遭大S提告違反《個資法》，19日台北地院針對此案首次開庭，汪小菲到場，而大S雖然未到，但在20日發聲了。



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大S表示，針對汪小菲19日在法庭上以不實且浮誇數字製造話題且刻意抹黑大S ，她的個人聲明如下：

婚內出軌的是你不是我。離婚後我確實為了洩憤刷了你幾次卡，但這是你自己簽字允許的，重點是我並沒有刷你的卡買任何東西給我先生。

我當時憤怒是因為

1：張蘭造謠黑人因跟你政治理念不同而毆打你，事實是：你喝多動手推倒我妹妹，我大著肚子阻止也被你推倒在地，你抄起哈利波特金裝版砸向我，黑人出手固定你停止傷害我，他並沒有毆打你。

2：我收到大量你婚內跟各個不同的女性不堪入目的照片，深受打擊！才知為何你總急著兩地飛⋯

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3：張蘭勸我不要離婚，我把你早已出軌的事實告知她，她向我保證絕無此事，隔天她和張穎穎的合照和對煉出現在各大媒體，被打臉後她矢口否認早已認識張穎穎並不斷羞辱她，事後你自己公開早已和她交往，她是你的恩人。

十年婚姻二死一重傷，刷卡洩憤這事，現在想來也可笑，因為我借你、付出在你身上的 多更多，刷你的卡，花的卻是我自己辛苦賺來的錢。離婚後你們造謠帶風向讓我被網暴至今，我要感謝你，製造這麼艱難的關卡讓我闖⋯⋯《不抱怨、沒藉口、優雅從容的，上！》

今後，我不再回應關於你們所製造的種種抹黑，全權交給法律和司法。從這一秒起，你是鏡花水月，而我，只走花路。

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