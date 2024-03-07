張蘭模仿大S靈堂打扮直播帶貨　陸網民怒批：連死人都不放過？

小S公公許慶祥過世，姊姊大S也到靈堂弔唁。而前奶奶張蘭竟然模仿大S當天的穿搭，進行直播帶貨，也坦承想蹭熱度，讓許多網民都看不下去。



張蘭昨（6）日開直播，模仿大S前往靈堂時的穿搭，她戴著墨鏡，穿上一件灰色的長外套，還和男助理手牽著手，呼應大S和具俊曄牽手現身的畫面。對此張蘭表示：「兩天熱的事，沒蹭著，病了。」被網民解讀為想蹭熱度，但因為前幾天生病而未能及時蹭到流量。

【圖輯】點圖放大看張蘭模仿大S靈堂打扮及大S日前現身靈堂的照片👇👇👇

+ 6

事實上，張蘭和前媳婦大S的家務糾紛多次引發軒然大波。過去她曾在兒子汪小菲和大S爆出「千萬床墊」事件時，藉機直播拍賣床墊，如今又模仿大S前往靈堂的穿搭，讓許多網民都相當傻眼。

微博網民們紛紛撻伐張蘭的行為，「是不是酸辣粉沒流量，連死人都不放過？」、「這大媽真的是絕了」、「這一家人真是沒完沒了」、「張蘭對大S的恨是真的」、「為了流量、為了直播帶貨，這前奶奶張蘭要蹭大S一輩子的熱度嗎？」

【相關圖輯】張蘭驚傳婆孫戀「十指緊扣小鮮肉」 直播淚揭二人真正關係（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

陸官媒未對金廈翻船案評論 張五岳：北京無意升高至軍事層面

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】