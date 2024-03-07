大S靈堂造型2件事惹爭議　張齡予以過來人身份稱：傾向那是意外

藝人小S的老爺許慶祥在本月1日過世，大S和丈夫具俊曄4日到靈堂祭拜，因為身上穿的衣服較透明，且手上紅色指甲油未卸，意外受到部分網民指責。不過，前主播張齡予7日發文討論此事，認為「我更傾向那是一個意外」，希望大眾可以更溫柔一些，也不要再助長酸言酸語。



張齡予提問：「女生們，你們難道沒有那種不知道自己身上衣服是會透光，結果走到陽光下甚至拍照後、他人提醒後才知道走光的經驗嗎？我真的有耶！」她有一次穿了知名品牌的黑色洋裝，因為家裡燈光沒那麼亮、出門前也沒有仔細照鏡檢查，結果到戶外才發現衣服薄透到「全身曲線畢露，還可以看到內衣內褲痕跡」，只好趕緊在路上隨便買一件長外套遮掩。

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張齡予指出，以常理而言，大S不需要也不可能在親家出事時搏版面，「身為半個公眾人物的不紅的我都知道有太多更加分的曝光，何必選這種，更何況，她是大S耶！經歷過多少大風大浪，怎麼可能不知道如何讓自己加分？」加上她自己也有過穿錯衣服的經驗，認為大S的情況可能就是意外，「更別說來不及卸除的紅指甲這種欲加之罪，如果是光療根本沒辦法自己卸，卸甲也要預約排隊啊！誰能預知自己突然有需要出席祭祀場合呢？」

張齡予委婉表示，希望能讓自己的孩子活在充滿善意的世界，「我知道這很理想化，但，我們想要活在怎樣的世界，我們自己要先成為那個改變。」例如不看、不聽、不加入酸言酸語，或是拒絕點擊不想看到的新聞消息，她強調「Every Vote Counts（每一票都很重要）」，呼籲大眾都當個善良的人。

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