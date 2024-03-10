汪小菲保母「小楊阿姨」首現身 傳照顧大S女兒年薪這個數
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
大S前夫汪小菲近來和新女友打得火熱，更揚言今年要結婚。
熱愛直播的汪小菲，日前找來從女兒出生後一直照顧她到現在的保母小楊阿姨一起直播，小楊阿姨透露剛開始接下工作因為要離家和汪小菲家人住有些不適應，「晚上難受，白天倒沒事，白天這麼忙，一睡覺難受，過節時候難受」。
直播也吸引3萬多名網友觀看，還傳出小楊阿姨年薪約有30萬人民幣。
點圖放大看直播內容（附字幕）：
+15
汪小菲和媽媽張蘭都十分信任小楊阿姨，小楊阿姨也表示從事保母已換了不少老闆，她一直賺錢卻不明白錢都花去哪了，她雖然已經買樓，但有2個小孩要養。
不過，小楊阿姨表示有退休打算，她想回北京了，也讓汪小菲和張蘭很為難，希望她可以繼續留在台北照顧家人，汪小菲也喊話希望小楊阿姨繼續留下來幫忙：「再一個15年，就從妳剛開始認識我的時候。」
近日大S因現身小S老爺的靈堂，一襲深色洋裝被網友質疑是前夫送的東西，汪小菲直播被問及此事則尷尬下線沒多回應。
【延伸閱讀】大S做白事被批太暴露情緒受打擊 更多內情曝光 件衫點解咁透？（點圖放大瀏覽）：
+15
與大S離婚兩年曬超長親筆信 汪小菲自揭陷低潮：不停嘔吐冒冷汗…汪小菲2字評價大S具俊曄親密照 離婚近2年突然向前妻隔空示愛大S證實汪小菲離婚後多次要求復婚：請他別一邊詆毀一邊示愛汪小菲帶爸現身台北街頭 與S媽媽互動曝光 為大S生日聚餐？汪小菲新歡劉亦桐單方面認愛「得到張蘭認可」網民起底強大背景
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】