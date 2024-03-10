汪小菲保母「小楊阿姨」首現身　傳照顧大S女兒年薪這個數

大S前夫汪小菲近來和新女友打得火熱，更揚言今年要結婚。



熱愛直播的汪小菲，日前找來從女兒出生後一直照顧她到現在的保母小楊阿姨一起直播，小楊阿姨透露剛開始接下工作因為要離家和汪小菲家人住有些不適應，「晚上難受，白天倒沒事，白天這麼忙，一睡覺難受，過節時候難受」。

直播也吸引3萬多名網友觀看，還傳出小楊阿姨年薪約有30萬人民幣。

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汪小菲和媽媽張蘭都十分信任小楊阿姨，小楊阿姨也表示從事保母已換了不少老闆，她一直賺錢卻不明白錢都花去哪了，她雖然已經買樓，但有2個小孩要養。

不過，小楊阿姨表示有退休打算，她想回北京了，也讓汪小菲和張蘭很為難，希望她可以繼續留在台北照顧家人，汪小菲也喊話希望小楊阿姨繼續留下來幫忙：「再一個15年，就從妳剛開始認識我的時候。」

近日大S因現身小S老爺的靈堂，一襲深色洋裝被網友質疑是前夫送的東西，汪小菲直播被問及此事則尷尬下線沒多回應。

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